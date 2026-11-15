Mario Vaquerizo (52 años): «Hoy en día dar tu opinión puede ser un coñazo. Está todo politizado y te catalogan»

Mario Vaquerizo ha vuelto a convertirse en noticia, esta vez por un proyecto que supone un importante desafío en su trayectoria. El cantante se ha puesto al frente del mítico Kit Kat Klub y nosotros conocemos todos los detalles.

A sus 52 años, el marido de Alaska continúa demostrando que no tiene intención de limitarse a una única faceta profesional. Acostumbrado a participar en proyectos muy distintos, ahora asume el reto de convertirse en el Maestro de Ceremonias de una de las producciones musicales más conocidas del panorama teatral.

Una reflexión sobre la política

Una de las declaraciones más llamativas de Mario Vaquerizo tiene que ver con el ambiente que, en su opinión, rodea actualmente al debate público. El artista considera que expresar lo que uno piensa se ha convertido en una actividad complicada, especialmente cuando las opiniones se interpretan desde una perspectiva ideológica.

«Hoy en día dar tu opinión puede ser un coñazo. Está todo politizado y te catalogan», ha declarado en ABC. Una reflexión con la que pone sobre la mesa su percepción de una sociedad en la que las declaraciones públicas pueden terminar convirtiéndose en motivo de enfrentamiento.

Mario Vaquerizo considera que existe una tendencia a colocar etiquetas a las personas dependiendo de sus palabras o de las posiciones que expresan sobre determinados asuntos. Una situación que puede provocar que muchas personas prefieran medir sus intervenciones antes de pronunciarse sobre cuestiones controvertidas.

El artista, que lleva muchos años acostumbrado a desenvolverse delante de las cámaras y a participar en conversaciones de todo tipo, conoce bien la exposición que implica tener una presencia pública. Sin embargo, sus palabras reflejan cierto cansancio ante una dinámica en la que las opiniones personales parecen quedar condicionadas por las interpretaciones políticas.

El nuevo reto de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo tiene por delante uno de los desafíos profesionales más particulares de su carrera. El musical Cabaret recupera el ambiente del Berlín de los años 30 y vuelve a abrir las puertas del Kit Kat Klub en Madrid con una nueva temporada. En esta ocasión, el artista será el encargado de dar vida al Maestro de Ceremonias, un personaje fundamental para el desarrollo de la historia.

Para Vaquerizo, aceptar la propuesta significaba salir de su zona de comodidad y enfrentarse a una disciplina artística diferente. Él mismo reconoce que no recibió el proyecto como una oportunidad más, sino como una responsabilidad que requería dedicación y muchas horas de preparación.

«Era un reto para mí hacerlo», ha declarado en ABC apenas dos días antes de su estreno. El artista tampoco escondió los nervios que sentía ante el debut, aunque se mostró convencido de haber trabajado lo suficiente para estar a la altura de las circunstancias. «Estoy un poquito nervioso, pero creo que es algo que me he preparado mucho y que voy a hacerlo bien», explicó.

Un artista muy disciplinado

Para preparar el personaje ha seguido las indicaciones de los responsables de las distintas áreas de la producción. Ha trabajado aspectos relacionados con la interpretación, la coreografía y el acento, además de dedicar tiempo a memorizar los textos y familiarizarse con el vestuario.

«Yo me subo al escenario cuando quiero, como quiero y siendo yo, pero cuando subo para interpretar a un personaje que no soy yo, entonces soy muy obediente», explicó. Una afirmación con la que quiso desmontar la idea de que su carácter divertido implica tomarse sus compromisos profesionales a la ligera.

Mario Vaquerizo ha reconocido que su forma de trabajar puede resultar sorprendente para quienes únicamente conocen su faceta más televisiva. «Aunque, por mi forma de ser, la gente piense que me tomo todo a la ligera, en verdad soy muy germánico», comentó.

El cantante ha asumido una preparación exigente en la que la disciplina, la coordinación y la responsabilidad profesional han tenido un papel fundamental. Su intención es ofrecer una interpretación cuidada y conseguir que el público disfrute de una propuesta que le hace especial ilusión.

Sus planes de futuro

A sus 52 años, y después de una trayectoria profesional marcada por numerosos proyectos, no tiene intención de retirarse a corto plazo. Su filosofía pasa por seguir trabajando mientras tenga oportunidades y conserve la ilusión por aquello que hace.

No obstante, sí reconoce que piensa en cómo le gustaría vivir cuando llegue el momento de abandonar la actividad profesional. «No sé lo que me depara la vida. Yo lo único que pido es vivir mi jubilación con salud y acomodado», explicó al hablar de sus expectativas.

Entre esos planes hay uno especialmente sencillo, pero que parece hacerle mucha ilusión: dedicar tiempo a la lectura. «Tener un ‘colchoncito’ que me permita vivir bien», señaló al explicar sus prioridades de cara al futuro.

Por ahora sus planes pasan por seguir subiéndose a los escenarios. Su llegada a Cabaret supone una nueva experiencia en una carrera caracterizada por la versatilidad y las ganas de probar cosas diferentes. Mario Vaquerizo no piensa todavía en despedirse del trabajo, aunque tiene bastante claro qué le gustaría hacer cuando finalmente disponga de más tiempo para sí mismo.