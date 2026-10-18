Gastón Williams, experto en trucos de hogar: «No laves las zapatillas blancas en la lavadora, usa agua oxigenada, bicarbonato y jabón en barra»

Las zapatillas blancas son un básico en cualquier armario, pero mantenerlas limpias y conservar su color original puede convertirse en todo un desafío. En este contexto, Gastón Williams, experto en trucos de hogar, destaca una alternativa que combina tres productos habituales: agua oxigenada, bicarbonato y jabón en barra.

Sin embargo, antes de aplicar cualquier mezcla, conviene comprobar las recomendaciones del fabricante y realizar una pequeña prueba en una zona poco visible, especialmente si el calzado está fabricado con tejidos delicados.

El truco definitivo para limpiar las zapatillas blancas

#limpiezaprofunda #lifehacks #hacks #zapatillas ♬ sonido original – Gastón Williams @decasa.style 👟Tus zapas como nuevas y sin manchas amarillas en tiempo récord!🤩 Necesitás: ✔️Agua ✔️1 cuchara de bicarbonato ✔️1 taza de agua oxigenada ✔️Jabón en barra (el blanco) A tener en cuenta: ❗️El lavarropas reduce mucho la vida útil del calzado ❗El agua caliente puede encoger tejidos y resecar las partes de plástico/goma 👉🏻Si hay manchas difíciles dejalas en remojo y reforzá el área con jabón y agua oxigenada 👉🏻Pasalas por una toalla para retirar exceso de agua y recubrí con servilletas de papel para absorber cualquier resto de jabón y así evitar que amarilleen! 💁🏻‍♂️ ❌No secar al sol. Si quedó algo de producto sólo va a asentar la mancha y endurecer el tejido Qué te pareció esta limpieza? 😃 Aprovechá este finde XXL para recuperar tus blancos! Probalo y contameeeeee! 🫂 #limpieza

Para limpiar las zapatillas y ayudar a eliminar las manchas amarillas que aparecen con el tiempo, los expertos recomiendan preparar una mezcla con agua, una cucharada de bicarbonato, una taza de agua oxigenada y jabón blanco en pastilla. Aplica la solución sobre las zonas sucias con un cepillo suave o una esponja, haciendo especial en las manchas más difíciles. Es preferible evitar la lavadora, ya que puede deteriorar los materiales y reducir la vida útil del calzado. Tampoco conviene utilizar agua caliente, porque puede encoger algunos tejidos o dañar las partes de plástico y goma.

A continuación, retira los restos de producto con un paño húmedo y seca las zapatillas con una toalla para absorber el exceso de agua. Después, coloca servilletas o papel blanco absorbente sobre las zonas húmedas para ayudar a retirar la humedad restante y evitar que aparezcan marcas amarillentas. Deja que el calzado se seque al aire, en un lugar ventilado y a la sombra, evitando la exposición directa al sol y las fuentes de calor.

Otra alternativa para limpiar las zapatillas blancas consiste en espolvorear un poco de sal gruesa y dejarla actuar durante un par de horas antes de retirarla y limpiar con agua, siempre que el tejido lo permita. Si las manchas persisten, otra alternativa es utilizar una pequeña cantidad de jabón lavavajillas diluido en agua y frotar suavemente con una esponja o un cepillo blando.

Remedios caseros

En el caso de las zapatillas de piel sintética, su limpieza suele ser relativamente sencilla. Para empezar, elimina el polvo y la suciedad superficial con un paño seco. Después, utiliza una esponja humedecida con agua y jabón de manos suave para frotar con cuidado las zonas con manchas. Si alguna mancha se resiste, puedes probar con un poco de detergente para lavar platos diluido en agua.

Otra opción es utilizar una mezcla de una parte de alcohol por cada tres de agua, siempre que el fabricante lo permita y tras comprobarla en una zona poco visible. Para terminar, retira los restos de jabón con un paño húmedo y deja secar las zapatillas en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar directa.

Cabe recordar que las zapatillas se limpian por un lado, y por otro, los cordones y la suela, con productos distintos. Para las suelas, hay dos opciones: la primera, frotarla directamente con un limón, o con zumo de limón y un cepillo, y, además, con pasta de dientes blanqueadora. Para los cordones, que suelen quedarse grises y desgastados, puedes utilizar producto antigrasa. Basta con sumergir los cordones en un bol con el producto y luego escurrirlos con los dedos para retirar la suciedad. Repite un par de veces y, para terminar, aclara con agua templada.

La lavadora no es una opción

Aunque selecciones un programa suave o específico para prendas delicadas, meter las zapatillas en la lavadora puede ser un error. El centrifugado y los movimientos del tambor pueden deformar el calzado, debilitar los adhesivos y deteriorar algunos materiales. Por eso, lo más recomendable es limpiar las zapatillas a mano y seguir las indicaciones del fabricante.

Finalmente, para prolongar la vida útil de las zapatillas, es aconsejable guardarlas en bolsas de tela o en su caja de cartón, siempre en un lugar seco y alejado de la luz solar directa. La exposición prolongada a los rayos ultravioleta puede provocar que algunos materiales pierdan color o se deterioren. Además, colocar papel absorbente en el interior de las zapatillas ayuda a absorber la humedad y a mantener su forma mientras permanecen guardadas.