Los expertos en limpieza lo avalan: para eliminar el sarro amarillo de la taza del inodoro sólo necesitas una taza de vinagre blanco y bicarbonato de sodio

Mantener el inodoro blanco y limpio puede resultar complicado cuando empiezan a aparecer cercos amarillentos que no desaparecen con una limpieza habitual. Estas marcas pueden deberse a la acumulación de cal y minerales presentes en el agua, sobre todo en las zonas donde permanece estancada durante más tiempo.

Es cierto que existen productos específicos para eliminar estos residuos, pero también hay métodos caseros que pueden ayudar con las manchas moderadas. Uno de ellos consiste en utilizar vinagre blanco y bicarbonato de sodio. La clave está en aplicarlos correctamente y evitar los estropajos demasiado agresivos que dañen el esmalte de la cerámica.

Cómo utilizar el vinagre blanco y el bicarbonato

Primero hay que comenzar vertiendo aproximadamente una taza de vinagre blanco en la taza del inodoro. Después, hay que dejarlo actuar entre 20 y 30 minutos para que ayude a desprender los depósitos minerales. Transcurrido ese tiempo, se añaden dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio y se frota la superficie con una escobilla.

En caso de que las manchas sean persistentes, es recomendable dejar actuar el tratamiento durante más tiempo, incluso toda la noche, antes de volver a frotar y tirar de la cadena. Conviene tener en cuenta que el vinagre y el bicarbonato reaccionan entre sí y se neutralizan parcialmente. Por eso, la efervescencia que se produce al juntarlos no garantiza una limpieza más eficaz. El vinagre puede ayudar frente a determinados depósitos de cal, pero no todas las manchas amarillas tienen el mismo origen.

El error que debes evitar al limpiar el inodoro

Uno de los errores más habituales es recurrir a estropajos duros o productos excesivamente abrasivos para eliminar las manchas a toda costa. Aunque parezcan eficaces, pueden rayar el esmalte y facilitar que la suciedad se adhiera posteriormente.

También es fundamental no mezclar el vinagre con lejía ni combinar diferentes productos de limpieza, ya que algunas mezclas pueden liberar gases peligrosos. Antes de aplicar cualquier tratamiento, conviene comprobar las indicaciones del fabricante del inodoro y de los productos utilizados.

Para prevenir nuevas acumulaciones, lo más recomendable es limpiar el inodoro con regularidad y actuar en cuanto aparezcan las primeras marcas. En viviendas con agua dura, esta rutina puede ayudar a reducir la acumulación de cal y mantener la cerámica en mejores condiciones.