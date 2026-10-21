Los expertos en limpieza instan a añadir vinagre blanco a la lavadora para lavar bien las sábanas y almohadas: por qué lo piden, para qué sirve y cómo usarlo

El vinagre blanco o vinagre de limpieza puede convertirse en tu mejor aliado a la hora de hacer la colada. Con el paso de los lavados pueden proliferar manchas amarillentas en tus fundas de almohadas y sábanas.

Este tipo de ropa de cama está en constante contacto con nuestra dermis durante toda la noche, por lo que se va acumulando grasa corporal, como el sebo; restos de productos cosméticos o incluso saliva. Todo esto contribuye a la aparición de manchas que comentaba con anterioridad.

¿Por qué utilizar vinagre blanco para la colada?

El efecto del vinagre blanco sobre la ropa de cama tiene que ver con la naturaleza de este producto y su composición. Al tratarse de ácido acético (componente principal del vinagre), este interactúa con nuestras sábanas reduciendo el pH y disolviendo determinados depósitos minerales, neutralizando los malos olores. Durante el proceso de enjuague de nuestra ropa de cama, la acidez del vinagre contribuye a que se desprendan estos restos orgánicos y así los elimina.

Según una guía de Sleep Foundation, el vinagre blanco es un buen producto para recuperar la blancura de las telas sin recurrir a productos más agresivos. Esta guía relata una serie de trucos para probar a limpiar tu ropa de cama de manera más efectiva, como el de utilizar limón o bicarbonato y vinagre.

¿Cómo implementar el vinagre en tu rutina?

Lo primero que debes hacer antes de usarlo es comprobar la etiqueta de tus sábanas y verificar qué temperatura tolera tu ropa de cama. La guía que comentaba antes recomienda agregar media taza de vinagre blanco al comienzo del ciclo de lavado, siempre adaptándose a las condiciones de la lavadora.

Cabe destacar que el vinagre está pensado como un complemento de lavado y nunca como un sustituto. Si quieres tener tus sábanas más limpias y más blancas, deberás seguir utilizando tu detergente de confianza. Por último, hay que evitar que las sábanas se queden húmedas en el tambor de la lavadora durante mucho tiempo, porque esto puede contribuir a la aparición de malos olores.