Cielos nubosos y lluvias débiles en Andalucía, mejorando hacia la tarde, según AEMET

Cielos nubosos marcarán la jornada del 15 de noviembre de 2026 en buena parte de Andalucía, aunque las precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente atlántica irán dando paso a un final del día más despejado. La mañana se verá acompañada de brumas y bancos de niebla, mientras las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas permanecerán en cambios sutiles. Un viento flojo y variable, con predominio de la componente oeste, soplará a lo largo del territorio.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de noviembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El día comienza con un cielo que se despereza lentamente, ofreciendo una suave paleta de nubes. En Sevilla, la temperatura mínima ronda los 12 grados y, aunque el viento se muestra tímido, la sensación térmica será agradable, alcanzando los 21 grados a medida que avanza la jornada. No hay riesgo de lluvia, lo que invita a los sevillanos a disfrutar de un hermoso día bajo el sol, que se asoma a las 8:03 de la mañana.

Ya por la tarde, el cielo se vestirá de un azul más intenso y la temperatura estará en torno a los 22 grados, creando el clima perfecto para paseos. La humedad, que podría hacer que el ambiente se sienta un tanto cargado, se mantendrá equilibrada, con valores que permitirán respirar con facilidad. El sol se esconderá tras el horizonte a las 18:13, terminando un día que promete calidez y un suave soplo de viento, ideal para disfrutar al aire libre.

CÃ³rdoba: cielo nublado con riesgo de lluvia

En Córdoba, el día comienza con un susurro del viento que promete cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, avanza hacia una jornada marcada por la inestabilidad. La temperatura se sitúa en unos frescos 10 grados y, a medida que el sol asoma, se prevén ráfagas que podrían elevar la intensidad del ambiente.

La mañana traerá consigo una probabilidad de lluvia del 40%, pero las lluvias cesarán por la tarde-noche, cuando el termómetro alcanzará los 20 grados. Sin embargo, no se debe subestimar el viento, que soplará a 10 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, dejando una sensación térmica más baja. Se recomienda llevar paraguas, ya que la humedad puede volverse incómoda.

En Huelva, cielos despejados y viento suave

El tiempo presenta condiciones estables para la mañana y la tarde, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que alcanzarán un máximo de 21 grados. El viento soplará del sur a una velocidad ligera, creando un ambiente agradable, sin expectativas de lluvia en el horizonte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por el centro o relajarse en algún parque. Aprovechar este clima tan favorable puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la vida cotidiana en la ciudad.

Jornada agradable para pasear en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 16 grados. La sensación térmica es similar, lo que provoca un ambiente fresco y agradable. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia es muy baja, por lo que no se esperan precipitaciones. A medida que avanza la jornada, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, acompañadas de un leve viento que apenas sopla, creando un ambiente más que llevadero.

Por la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes, pero con condiciones estables. La humedad, aunque alta, no será abrumadora y el día contará con aproximadamente 10 horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:16. En resumen, será una jornada mayormente confortable y perfecta para disfrutar de un paseo por la ciudad.

JaÃ©n: cielo despejado y sol brillante

En la mañana, Jaén se despertará con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas que rondarán los 12 grados, ofreciendo un ambiente agradable para comenzar el día. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 12 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino sin preocuparse por la lluvia.

A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura máxima hasta los 19 grados por la tarde. Con viento suave del sureste, es un buen momento para hacer planes al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas vuelvan a descender.

Cielo despejado y ambiente cálido en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y una temperatura fresca que rondará los 14°C, ideal para comenzar el día con energía. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá, alcanzando hasta 23°C por la tarde bajo un cielo soleado.

Aunque las probabilidades de lluvia son nulas, la tarde se perfila como una buena oportunidad para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar una botella de agua, ya que la humedad oscilará entre el 50% y el 85% y el viento soplará suavemente del norte, ofreciendo un alivio refrescante.

Granada: cielo despejado y agradable calidez

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondarán los 10 grados, creando un ambiente fresco en el que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en las temperaturas que alcanzarán hasta 18 grados por la tarde, proporcionando una agradable sensación de calidez. Aprovecha este espléndido día para salir al aire libre y disfrutar del sol, pero no olvides hidratarte, ya que la humedad será variable.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado, ideal para disfrutar del inicio del día con temperaturas frescas que rondan los 14°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando los 21°C en la tarde, bajo un cielo mayormente soleado que permitirá disfrutar del sol en su esplendor.

Sin embargo, no se recomienda bajar la guardia, ya que una brisa suave del sur, con una velocidad media de 15 km/h, aportará algo de frescura. Para quienes planean actividades al aire libre, será un día propicio hasta el anochecer, cuando se espera que la temperatura descienda de nuevo a 16°C.