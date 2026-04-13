Los expertos en limpieza coinciden en que este mezcla es la definitiva para la grasa y lleva bicarbonato

Hoy en día, estamos más que acostumbrados a encontrar todo tipo de trucos de limpieza en Internet, muchos de los cuales nos permiten solucionar problemas habituales en los hogares: humedad en los armarios, malos olores en el fregadero, manchas en alfombras… Y, por supuesto, grasa acumulada en la cocina. En este contexto, surge la mezcla que se ha hecho viral en redes sociales para decir adiós a la grasa con dos ingredientes que todos tenemos en casa: café y bicarbonato de sodio.

Si tú también empiezas el día con una taza de café preparado en una cafetera italiana tradicional, debes saber que los posos tienen un amplio abanico de usos. Por ejemplo, puedes utilizarlo como abono para las plantas, ya que estimula su crecimiento y mejora la estructura del suelo, al tiempo que actúa como repelente natural de plagas. Asimismo, también puedes preparar una mezcla casera para eliminar la grasa con café y bicarbonato de sodio. Es muy fácil de preparar y ofrece unos resultados espectaculares.

La mejor mezcla para decir adiós a la grasa

La mezcla de café y bicarbonato de sodio se ha convertido en una solución muy popular dentro de la limpieza del hogar por su versatilidad y eficacia. Se trata de una combinación sencilla, económica y sostenible que permite dar una segunda vida a los posos de café, al tiempo que aprovecha las propiedades del bicarbonato de sodio. Juntos, forman una solución capaz de eliminar malos olores, limpiar superficies y actuar como desengrasante.

Funciona muy bien a la hora de eliminar olores persistentes, algo habitual en la cocina. El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores, mientras que el café, además de absorberlos, ayuda a neutralizarlos. Además, su textura la convierte en una opción muy interesante para eliminar manchas y arrastrar la suciedad incrustada sin necesidad de productos químicos agresivos. Otro de sus beneficios es su capacidad desengrasante. Al aplicarla sobre zonas donde se acumula grasa, esta mezcla ayuda a descomponer los residuos y facilita su eliminación con menos esfuerzo.

Para preparar esta solución casera, basta con utilizar café usado previamente seco y añadir dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Es importante que el café no esté húmedo para evitar que la mezcla o se apelmace. A continuación, se aplica la mezcla directamente sobre la superficie que se desea limpiar y, con ayuda de un paño o una bayeta, se frota suavemente la zona. La acción conjunta del bicarbonato de sodio y el café permite desprender la suciedad de forma progresiva y decir adiós a la grasa de una vez por todas.

Se trata de un truco sencillo pero muy efectivo que demuestra que, en muchos casos, las soluciones más básicas pueden ser también las mejores para el día a día en el hogar.

Trucos para limpiar la cocina

#trucoscaseros #trucoscocina #tipscocinas #tipsdelimpieza #trucoshogar #consejosdelimpieza #tipscocina #cleaningkitchen #bicarbonato #vinagredelimpieza #limpiarlacasa #oxigenoactivo ♬ In The Kitchen – Giulio Cercato @crisdecolove 🌿 Tres Trucos para tu cocina 🌿 Hoy te traigo tres trucos que a mí me funcionan perfectamente para nuestra cocina 🧽 – Limpieza de filtros de campana. Disuelve una pastilla de lavavajillas con agua caliente en tu fregadero y deja actuar aproximadamente 30 minutos. Verás la suciedad que sale sin tener que hacer esfuerzo. Deja secar al aire libre. 🫨 – Limpieza de armarios y azulejos: Haremos una mezcla con aguany oxigeno activo. Con la ayuda de una bayeta de microfibra y de un mopa limpiaremos comodamente y de manera mas rápido los muebles y azulejos de la cocina. – Limpieza de fregadero. Utiliza tu jabón de lavavajillas habitual, conjuntamente con bicarbonato, frota con tus estropajos de confianza y verás como se van todas las manchas. Para limpiar el desagüe utiliza vinagre de limpieza y bicarbonato. Notarás después de frotar, que recupera el brillo inicial. Un Tip extra es poner unas gotitas de aceite esencial, personalmente me encanta el de cítricos en el desagüe, para que el olor sea aún más agradable. 🍋 ⏩ Cuéntame, ¿Utilizas alguno de estos trucos? Si tengo que escoger uno de estos 3 me quedo con el primero. 😊 Besitos de eucalipto🌿 . . . #trucos

Para limpiar los filtros de la campana extractora, basta con utilizar una pastilla de lavavajillas y agua muy caliente. Déjalos en remojo durante unos 30 minutos y comprobarás cómo la suciedad se desprende fácilmente. En el caso de los armarios y los azulejos de la cocina, una mezcla de agua con oxígeno activo resulta muy eficaz. Con ayuda de una mopa y una bayeta de microfibra, podrás llegar a todos los rincones de forma cómoda y rápida.

Por otro lado, para limpiar el fregadero sólo necesitarás jabón, lavavajillas y bicarbonato. Frota bien la superficie y verás cómo desaparecen las manchas. Si buscas una limpieza más profunda, combina bicarbonato con vinagre de limpieza: esta mezcla es especialmente efectiva y deja resultados visibles desde el primer uso.