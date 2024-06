Los expertos advierten sobre este tipo de carne: el motivo por el que tienes que dejar de dársela a tus hijos

Hay un tipo de carne que debes dejar de dar a tus hijos pequeños antes de que sea tarde y pueda provocarle problemas de salud según este experto. En redes sociales se ha hecho especialmente popular un técnico de emergencias que nos explica los riesgos cotidianos a los que nos enfrentamos. La comida, aunque no lo parezca, es uno de ellos. Puede ser más peligrosa de lo que nos imaginamos. No solo por los problemas de atragantamiento que pueden ser una constante, sino también, a través de una serie de elementos que pueden afectarnos, como las bacterias que crecen en ellas. Los niños pequeños aprenden a comer desde cero. Las primeras papillas y la introducción de distintos alimentos no es nada fácil. Todos hemos tenido a un bebé o a un niño de pocos años al que le cuesta comer, pero eso no significa que debamos tirar la toalla, queremos que coman de todo y que estén sanos. La introducción de las distintas carnes cambia mucho en función de la forma. En general, el pollo suele ser mejor aceptado, ya sea en papilla o en trocitos, al ser una carne suave. La textura influye cuando empiezan a comer un poco mejor y eso quiere decir que tendremos que estar pendientes de este tipo de alimentos que tenemos por delante.

La ternera suele costar un poco más, al tener esos hilos que pueden molestar al niño y que hacen que toda madre esté pendiente de que mastique bien o haya quedado bien triturada con el túrmix. Por lo que muchas familias optan para que consuman algo de ternera por una de las formas que justamente este experto dice que no debemos dar a nuestros pequeños.

Este experto afirma que no es una buena manera de comer carne en niños menores de 5 años, ya que son los más vulnerables frente a determinadas enfermedades que debemos tener en cuenta. Con un sistema inmunológico que está en pruebas y empieza a funcionar, nada mejor que evitar determinados riesgos. Los niños pueden tener etapas de que enferman más o menos, no debemos añadirles una nueva preocupación en forma de carne. Este es el motivo por el que debes dejar de darles inmediatamente a tus hijos este tipo de carne.

El motivo por el que tienes que dejar de darle este tipo de carne a tus hijos

Las hamburguesas o las salchichas están hechas de carne picada. Según este experto, este tipo de carne podría estar contaminada sin saberlo y puede poner en riesgo la salud de nuestros hijos. Especialmente si no la cocinamos bien, las consecuencias de este consumo pueden ser terribles.

Solo pensando en la llegada de una bacteria que causa miles de muertes al año, debemos estar pensando en evitar este alimento que quizás pensamos que estamos dando con la mejor de las intenciones posibles. La Escherichia coli es un tipo de bacteria que puede ser hasta letal, por lo que debemos estar atentos al tipo de carne y a la forma de cocinarla.

Si bien hay que mirar la otra cara de la moneda. Hay controles y en general las empresas de carne procuran que nada escape de su control, hay que estar preparados para evitar cualquier riesgo de este tipo. Empezando por unas cantidades de carne picada que quizás podemos evitar.

La mejor hamburguesa es la que se hace en casa. Es decir, comprar la carne de confianza y darle forma en casa. Es una opción si queremos que nuestros hijos empiecen a comer más carne. Un alimento que es imprescindible, al igual que el pescado. Quizás descubramos que con el pescado aplicamos el mismo truco.

El hecho de que sea un pescado que pueda estar contaminado por esta bacteria también desaconseja que se coma de esta manera. De todas formas, hay que tener en cuenta que todo el pescado debe congelarse previamente para evitar cualquier inconveniente de salud. Es importante cuidar los alimentos y la forma de consumirlos.

Por lo que siempre será mejor optar por productos de calidad y de confianza. De una carne que seguro que si es de producción local nos evita más de un susto al estar sometida a todos lo controles posibles. Al igual que sucede con las frutas y verduras, las carnes también pueden proceder de fuera de España.

Antes de que optes por un tipo de carne que sea barata porque proviene de fuera, busca un tipo de alimento que acabe adaptándose a nuestras necesidades, sea seguro y nos aporte los nutrientes que necesitamos. En especial los más pequeños que están empezando a comer, tocará cuidarlos al máximo y alimentarlos con lo mejor posible.