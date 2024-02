Esto es lo que dice el horóscopo de Esperanza Gracia para hoy según tu signo del zodiaco

Después del fin de semana influenciado por el Cuarto Creciente de la Luna frente a Tauro, nos adentramos en la penúltima semana de febrero. ¿Qué depara el horóscopo para todos los signos del zodiaco esta semana?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia’, el lunes 19, el Sol entra en Piscis, intensificando nuestra sensibilidad e intuición. Con la Luna en fase creciente, estaremos llenos de energía y deseosos de iniciar nuevos proyectos en el ámbito laboral.

Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Mantén la calma si surge un problema familiar este fin de semana; todo se resolverá favorablemente. Una inesperada recompensa te hará recobrar la fe en ti mismo. Continúa dando lo mejor de ti y alcanzarás grandes logros.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Este fin de semana saldrá a la luz tu lado más creativo y disfrutarás mucho mostrando todo lo que llevas dentro. Estás considerando hacer cambios en tu vida, tómate tu tiempo para reflexionar y actúa cuando estés seguro de tus decisiones.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Con la Luna creciente en tu signo este fin de semana, estarás tan misterioso y enigmático que nadie sabrá lo que piensas. Es un buen momento para valorar todo lo que la vida te está dando.

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

Te apasionarás tanto por algo que casi olvidarás lo que te rodea. Puedes sufrir un distanciamiento con un familiar o con alguien que quieres. Aleja de tu mente los pensamientos negativos.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Te alegrarás de no haber entrado en ese juego. Aunque gozas del cariño de tus amigos, notarás que, en ocasiones, se habla a tus espaldas. No hagas tú lo mismo y evita las críticas.

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

Pisa fuerte y confía en ti. Si te quedas anclado en el pasado y comienzas a dudar de tu futuro y de lo que eres capaz de conseguir, perderás la fuerza y la motivación necesarias para lograr tus objetivos.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Este fin de semana experimentarás emociones de todo tipo y sentirás una llamada interior que te impulsa a expresar todo lo que llevas dentro; sigue tu instinto. Estás bajo la protección de las estrellas y todo lo que lleves a cabo será un éxito.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

No permitas que nada perturbe tu vida. En el amor, podrá haber un conflicto motivado por la diferencia de caracteres, pero con final feliz. Sé muy sincero y habla claramente de lo que te preocupa.

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Este fin de semana es un buen momento para aclarar malentendidos. Aunque, al final, siempre eres tú el que toma sus propias decisiones, deberías escuchar los consejos de tus seres queridos.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Este fin de semana, mantente alerta, ya que podrían surgir una serie de cambios que brindarán frescura a tu vida y te impulsarán hacia mejores horizontes. Procura alejarte de aquellas personas cuya presencia te transmita energías negativas.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Con la influencia del Sol y Venus en tu signo, eres el consentido del universo. Aunque puedan surgir desafíos en tu camino, confía en tu destino favorable, pues tendrás la fuerza para superarlos. Este es un momento propicio para realizar cambios positivos en tu vida amorosa.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Realizar una pequeña modificación en tu hogar te brindará una sensación de renovación y te permitirá alejar lo que no contribuye positivamente a tu vida. No te obsesiones con resolver preocupaciones en este momento, ya que quizás no sea el momento adecuado para hacerlo.

Predicciones para 2024

El año 2024 ha comenzado con la influencia del número 8, que trae consigo armonía cósmica y un espíritu conciliador para este nuevo ciclo. Según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia para enero, diversas influencias planetarias, como Venus, Marte y la Luna en Cuarto Creciente, impactarán en todos los signos del zodiaco.

Por un lado, Aries se verá favorecido con energía y recompensas gracias a Marte y Venus, mientras que Tauro recibirá suerte y oportunidades con Júpiter en su signo y sorpresas inesperadas con la presencia de Urano. Géminis, por su parte, experimentará un enfoque decidido y libre de opiniones externas, lo que le permitirá realizar sueños y aprovechar oportunidades.

Escorpio aprovechará las buenas vibraciones para realizar cambios y superar temores, mientras que Sagitario comenzará el año con una carga astral favorable, potenciando su creatividad y brindándole la posibilidad de triunfar en múltiples ámbitos. Por último, Capricornio recibirá la energía del Sol y la influencia positiva de Júpiter, otorgándole suerte y oportunidades en el amor y las metas personales.

Finalmente, la astróloga señala que el año 2024 estará marcado por cuatro eclipses, dos lunares y dos solares, con impacto en todos los signos zodiacales, provocando emociones intensas y propiciando cambios drásticos que motivarán a explorar nuevos caminos y oportunidades en la vida.