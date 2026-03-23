Éstas son las tres consonantes que llevan tilde y muy poca gente lo sabe

Muy poca gente sabe que hay tres consonantes que llevan tilde, la lengua puede darnos más de una sorpresa inesperada. La tilde marca esa vocal fuerte que tiene una finalidad en la palabra. Tenemos la suerte de hablar y escribir una de las lenguas más bonitas y completas del mundo. El español gana terreno y no es casualidad, es una lengua ampliamente conocida que nos hace sentir plenamente orgullosos de cada una de las tildes que aprendemos en el colegio.

Existe la norma que nos ayuda a saber ponerlas en las vocales correctamente, pero quizás, no conocíamos la existencia de unas consonantes que llevan tilde. Son letras que deben tener esta peculiaridad para diferenciarse. Elementos que durante la historia viva de esta lengua han ido cambiando con el paso del tiempo y pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera muy distinta. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Las profundidades de esta lengua nos enseñan la forma de cuidar un poco más la forma de escribir y quizás de hablar sobre esta destacada lengua.

Muy poca gente lo sabe

La lengua española tiene la suerte de tener un campo de estudio muy amplio, es decir, dispone de millones de hablantes y de estudiantes que pueden ayudarnos un poco más. Por un lado, a difundirla y hacer que avance. Una lengua no es algo estático, se nutre cada año de expresiones y de palabras que se van poniendo de moda.

Como el inglés, representa uno de los bloques idiomáticos más extendidos en el planeta. El que en su día fue un gran imperio, asegura que el español pueda hablarse y ser lengua oficial en territorios muy dispersos. Desde la España más profunda hasta una alea remota de América.

Un español que gana terreno y que nos demuestra que más allá de una historia que lo llevó a vivir en el imperio en el que nunca se ponía el sol, puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Las consonantes también tienen tildes, algo que poca gente sabe.

Estas son las tres consonantes que tienen tilde

Una tilde no sólo cumple con la función de señalar esa sílaba tónica que nos ayuda a entonar cada una de las palabras correctamente, sino que también puede ser un símbolo de identidad de una consonante que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tal y como nos explica la Rae: » Se llama tilde tanto al acento gráfico como al rasgo o trazo pequeño que forma parte de algunas letras, como la ç, la ñ, la t, etc. En ambos casos admite los dos géneros, aunque hoy se usa casi exclusivamente en femenino, salvo en Uruguay, donde lo normal es usarlo en masculino: «Funciona entre el alumnado una regla maldita de los acentos: en la duda, poner la tilde» (Miguel Perversión es 1994); «Déjà vu, primero con tilde en la e, después con un tilde grave en la a» (Schutz Noche uy 2001). También significa ‘tacha o nota denigrativa’, sentido en el que también admite su uso en ambos géneros: «Ese tilde de hereje le faltaba a ese Napoleón Malaparte» (FnCaballero Clemencia es 1852); «En otras castas es lícito perdonar ciertos leves errores y algunas tildes» (Ortega Artículos 1902 es 1902-1916, 69). Cuando significa ‘lo más mínimo’, hoy se usa siempre en femenino: «El progreso de España había sido durante su reinado, sin exagerar una tilde, sensacional» (Laín Descargo es 1976)».

La más conocida de las consonantes con tilde es la Ñ que tiene este signo de identidad que la hace ser una letra propia. La Ç no existe en el español actual, aunque sí, es parte del catalán, donde aún se usa esta C con tilde que se diferencia de las demás y se usa en unas palabras concretas.

La riqueza del español nos hace estar muy pendientes de unas letras que, sin duda alguna, deberemos empezar a conocer, de tal forma que podremos empezar a ver llegar algunos cambios importantes. Es hora de saber un poco más qué elemento son diferentes en este tipo de palabras que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo ciertos elementos claves.

Es hora de apostar claramente por estas letras que son una auténtica novedad, ninguna lengua más las tiene, nuestra Ñ es la consonante con tilde que define esta lengua tan increíble que poseemos y que acaba siendo la mejor valorada en estos tiempos que corren.