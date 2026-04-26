Estados Unidos da un golpe sobre la mesa y anuncia lo impensable con una tecnología que genera energía directamente del suelo

Anuncia Estados Unidos lo impensable con una tecnología que puede generar energía directamente del suelo. Algo que puede acabar complicado de obtener de tal forma que tocará empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden acabar siendo esenciales. La energía es algo que necesitamos empezar a gestionar, en un mundo donde cada vez se necesita más y más para poder sobrevivir. Son tiempos de apostar claramente por algunas peculiaridades que pueden convertirse en claves en estos días que tenemos por delante.

Este golpe a la mesa puede acabar siendo lo que nos invite a pensar en un futuro en el que realmente cada elemento puede ser esencial. En estos días en los que realmente puede ser esencial. Esta forma de conseguir una energía vital que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada pequeño detalle cuenta. Un sistema que sólo necesita el suelo para poder ir generando la energía clave para poder continuar con algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Da un golpe sobre la mesa Estados Unidos

Los expertos de Estados Unidos no dudan en darnos algunas novedades que pueden ser esenciales. Sobre todo, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Este país puede acabar siendo el que nos dará un pequeño cambio de tendencia que será esencial, en estos días que tenemos por delante.

Un gran país que necesita una gran cantidad de energía que podría acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente. Este golpe sobre la mesa de Estados Unidos acabará marcando una diferencia importante.

Un giro destacado que podría acabar siendo lo que nos acabará acompañando en unos días en los que cada elemento cuenta. Un invento que puede revolucionar por completo lo que pensábamos que podríamos empezar a ver llegar a nuestro día a día.

Da un importante golpe sobre la mesa este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

La impensable con una tecnología que genera energía directamente del suelo

Generar energía directamente del suelo con una serie de peculiaridades que llegan y que se acabarán convirtiendo en la antesala de algo más. De un giro radical en la manera de hacer las cosas y de descubrir que en cada uno de los pasos que damos podremos descubrir un elemento esencial.

Los expertos de Ecoinventos nos explican que: «Científicos de la Universidad Northwestern ha creado una pila de combustible de bolsillo que recolecta la energía creada por los microbios del suelo, tanto húmedo como seco, con un rendimiento récord. Esta tecnología, totalmente alimentada por el suelo y del tamaño aproximado de un libro de bolsillo, podría alimentar sensores subterráneos utilizados en agricultura de precisión e infraestructuras verdes».

Siguiendo con la misma explicación: «También podría ser una alternativa sostenible a las baterías, que contienen sustancias químicas tóxicas e inflamables que tienen efectos negativos en el medio ambiente y contribuyen a la basura electrónica. Los investigadores probaron una nueva pila de combustible utilizándola para alimentar sensores que medían la humedad del suelo y detectaban el tacto, una capacidad que podría ser valiosa para rastrear animales de paso. Además, equiparon el sensor con una antena diminuta que permitía la comunicación inalámbrica y la transmisión de datos a una estación base cercana reflejando las señales de radiofrecuencia existentes. La pila de combustible funcionaba tanto en seco como en mojado y su potencia superaba en un 120% la de tecnologías similares».

Un cambio que puede ayudarnos a obtener una energía limpia y necesaria: «Yen y su equipo se embarcaron en un viaje de dos años para desarrollar una MFC práctica y fiable basada en el suelo. Crearon y compararon cuatro versiones diferentes, recopilaron nueve meses de datos sobre el rendimiento de cada diseño y, por último, probaron el prototipo con mejor rendimiento en un jardín exterior. El secreto de su éxito fue su geometría, que difería del diseño tradicional. En lugar de un ánodo y un cátodo paralelos, la pila de combustible ganadora utilizaba un diseño perpendicular, con el ánodo hecho de fieltro de carbono y el cátodo de un metal conductor inerte. Este diseño funcionó bien tanto en entornos secos como encharcados».

Esta pila que se carga directamente desde el suelo y que aprovecha un elemento natural abre la puerta a una nueva forma de tener la energía necesaria para un mundo en el que cada detalle cuenta. Sin esta fuerza que mueve una tecnología de la que dependemos es casi imposible que funcione.