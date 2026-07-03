¿Está permitido dormir en la terraza en verano? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Con la llegada del verano, los balcones y las terrazas se utilizan cada vez con más frecuencia, lo que a veces puede causar molestias a los vecinos. Una de las prácticas que muchas personas hacen es dormir en la terraza (en muchos casos por el calor del verano) y la ley de propiedad horizontal deja claro si está permitido o no.

No existe ninguna ley que prohíba que alguien durmiera en su terraza al estar esta dentro de una propiedad privada. Sin embargo, hay que cumplir las reglas del edificio contempladas en la Ley de Propiedad Horizontal y las leyes de la ciudad de la vivienda. Para hacerlo sin problemas, principalmente hay que evitar el ruido (el límite principal se encuentra en el descanso de tus vecinos).

Otros consejos son cumplir con el horario de descanso, que en la ordenanza municipal de España exige respetar el silencio entre las 23.00 horas y las 9.00 horas y mantener el orden de la casa. Colocar una colchoneta de forma temporal para combatir el calor sí está amparado, a diferencia de instalar una cama fija u ocupar la terraza de forma permanente, cambiando la estética.

Ley de propiedad horizontal

La ley también establece ciertos límites. Entre ellos está no generar un ruido excesivo (especialmente por la noche); poner música a alto volumen de forma habitual; acumular residuos que puedan afectar a las condiciones sanitarias; almacenar sustancias peligrosas o inflamables; mantener perros en el balcón durante largos periodos, permitir que ladren o dejar sus excrementos; realizar actividades ilegales o incumplir las normas locales.

El uso de la terraza o de la azotea solo está permitido dentro del marco previsto por los estatutos de la comunidad. Se tiene que utilizar sin causar molestias ni daños al resto de vecinos. Algunas actividades están permitidas, aunque limitadas, como tomar el sol, tender la ropa o practicar deporte.