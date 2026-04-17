Esta flor olvidada salvará tu huerto esta primavera de las babosas y los pulgones

En primavera, hay una flor que, a pesar de su belleza y utilidad en la protección de los cultivos, suele pasar completamente desapercibida. En un momento en el que cada vez más personas buscan alternativas sostenibles a los pesticidas químicos, esta flor «olvidada» está ganando protagonismo como una aliada imprescindible contra plagas comunes como las babosas y los pulgones. Se trata de la caléndula, cuyo rápido crecimiento y facilidad de adaptación a diferentes tipos de suelo hacen que se pueda integrar entre hortalizas.

Una de las principales razones por las que la caléndula es una flor tan apreciada en primavera es su capacidad para reducir la aparición de pulgones, ya que atrae insectos beneficiosos como mariquitas y crisopas, que se alimentan de estas plagas. En el caso de las babosas, contribuye a desviar su atención hacia otras zonas o a favorecer la presencia de depredadores naturales. Otro aspecto que merece la pena destacar es su capacidad para atraer polinizadores como abejas y mariposas, lo que favorece la polinización de las plantas cercanas y mejora la producción del huerto.

Caléndula, la flor más bonita de la primavera

La caléndula es una planta aromática y ornamental muy apreciada por sus flores amarillas y anaranjadas. Fácil de cultivar, se adapta bien a distintos climas y suelos.

Para que florezca en todo su esplendor, es importante situarla en un lugar donde reciba la luz directa del sol varias horas al día, aunque puede adaptarse a zonas de semisombra. Un detalle curioso es su comportamiento en la siembra. Si se cultiva a partir de semillas, lo más habitual es germinarlas primero en semilleros protegidos, normalmente en zonas con luz indirecta o o semisombra, hasta que las plántulas estén listas para trasplantarse. En cuanto a la temperatura, la caléndula sorprende por su resistencia. Puede soportar ligeras heladas, pero no no es recomendable exponerla de forma prolongada a frío intenso.

La caléndula necesita un riego regular, pero siempre moderado. No es una planta que tolere bien el exceso de agua, especialmente en la zona de las raíces, que se pueden pudrir fácilmente si el sustrato se mantiene demasiado húmedo. Lo ideal es observar la tierra antes de volver a regar: si la capa superior está ligeramente seca al tacto, es el momento de regar. En cambio, si aún conserva humedad, es mejor esperar.

Para que la caléndula crezca sana y florezca con intensidad, necesita un suelo rico en materia orgánica y bien aireado. Un sustrato demasiado compacto puede dificultar el desarrollo de las raíces y afectar a su vigor; en este sentido, el uso de compost o enmiendas orgánicas puede mejorar notablemente su estructura.

El abono también juega un papel muy importante. Durante la etapa de floración, como la primavera, la caléndula agradece un aporte regular de nutrientes, especialmente fertilizantes destinados a plantas con flor. Una vez finalizado el ciclo de floración, es recomendable retirar las flores marchitas y las partes secas o dañadas, lo que ayuda a estimular un nuevo crecimiento y a mantener la planta más saludable.

Crema de caléndula

#skincare #naturalskincare #vegan #healthy #homemade #vidarural #cremacasera #cuidadodelapiel #sensitiveskin #viral #fyp ♬ sonido original – Prado de Irache @pradodeirache 🌼CREMA DE CALENDULA🌼 NECESITAREMOS: -Calendulas -Recipiente resistente al calor -Aceite vegetal (yo AOVE) -Cera de abeja ( natural, se puede conseguir en herboristerías o de apicultores) -Recipiente / bote pequeño Cantidades: -Aceite suficiente como para cubrir las flores. -15g de cera por cada 100g de aceite. ELABORACIÓN: -Recolectar flor de caléndula y dejarlo secar por unos días o semanas, dependiendo el clima costará más o menos. -Una vez que estén secas en un recipiente cubrir las flores con aceite vegetal (en mi caso aceite de oliva) -Baño maria durante 1 hora a fuego muy suave. No queremos que el aceite se queme, hay que tener paciencia. En este caso infusionando conserva mejor sus propiedades en vez de dejar macerar durante semanas. -Quitar el recipiente del fuego y con un colador colar las flores -Cortar la cera de abeja en trozos pequeños (cuanto mas pequeños sean, más rápido se derretirá) -Otra vez en el fuego con la mezcla, añadimos la cera y removemos hasta que se unifique todo en liquido. Si nos gusta la crema más espesa, añadimos más cera. -En un bote limpio esterilizado vertimos el liquido. Recordar que esta caliente y por eso es liquido, una vez que se enfríe se solidificará. Ya estaría listo para su uso. #calendula

La caléndula no sólo es una flor muy útil en el jardín durante la primavera; también se puede utilizar para hacer una crema casera con propiedades calmantes y reparadoras para la piel. Su elaboración consiste en infusionar las flores secas en un aceite vegetal, como el aceite de oliva, mediante un baño maría suave para extraer sus compuestos naturales. Después se cuela el aceite y se mezcla con cera de abeja derretida hasta obtener una textura cremosa. Una vez enfriada, la crema se solidifica y ya está lista para usar.