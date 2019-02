Efemérides del 28 de febrero de 2019: ¿Qué pasó el 28 de febrero?

Tal día como hoy, 28 febrero de 1986, Olof Palme, el primer ministro sueco, es asesinado a tiros y su esposa Lisbeth herida en una emboscada callejera en el centro de Estocolmo cuando ambos volvían del cine. Jamás se supo quien fue el autor del crímen.

Años más tarde, 28 febrero de 1993, se produce una sangrienta redada de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos que se conoció como el Asedio de Waco de 1993, que involucró a David Koresh. Los agentes de la ATF intentaban entrar en el recinto fuertemente armado de la secta religiosa de los davidianos a 10 millas de Waco, Texas, y todo acabó en una sangrienta batalla de armas, dejando al menosa cuatro agentes federales y dos miembros del culto muertos y al menos 15 agentes heridos. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 28 de febrero.

¿Qué pasó el 28 de febrero?

En España

1789: Un decreto del rey permite el tráfico de esclavos africanos en Cuba.

1969: Un terremoto de 7,8 en la escala de Richter sacudió Andalucía Occidental y el Sur de Portugal.

1980: Se aprueba en referéndum el acceso de Andalucía a la autonomía mediante el procedimiento del artículo 151 de la Constitución española.

2002: La peseta (moneda española) deja de ser de curso legal.

En el mundo

1848: En Francia se proclama oficialmente la Segunda República.

1922: Egipto se independiza del Imperio británico.

1935: Wallace Carothers crea el nailon.

1955: Se inaugura la línea ferroviaria Hanói-Pekín-Moscú-Berlín.

1958: Constitución del Parlamento Europeo bajo la presidencia de Robert Schumann.

1959: En República Dominicana se inaugura la primera planta de televisión privada, denominada Radio HIN Television (Rahintel).

1974: Estados Unidos y Egipto restablecen relaciones diplomáticas tras siete años.

1975: En Londres, Reino Unido, un tren de metro colisiona con un muro en la estación Moorgate en el accidente de metro de Londres el más grave.

1986: En Estocolmo es asesinado Olof Palme, el ex primer ministro sueco.

1990: En la Unión Soviética es reconocida la propiedad privada de los medios de producción y su transmisión en herencia a los descendientes.

1993: En Waco (Texas), agentes del Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms se incorporan al asedio de la iglesia davidiana para intentar arrestar a su líder David Koresh. Cuatro agentes y cinco miembros davidianos mueren en el primer tiroteo del asedio.

1997: Dos asaltantes de banco (Larry Eugene Phillips, Jr. y Emil Matasareanu) fuertemente armados con entre otras AK-47, se enfrentan con la polícia en las puertas de una sucursal del banco Bank of America en lo que se dio en llamar Tiroteo de North Hollywood

1998: En Kosovo —en el marco de la Guerra de Kosovo— la policía serbia comienza la ofensiva contra el Ejército de Liberación Kosovar.

2002: La Convención Europea inicia los trabajos de redacción de la Constitución Europea.

2007: En Perú se estrella un helicóptero, que mata a 3 personas y deja heridas a otras 3.

2012: En India se declara una huelga general que acumula 100 millones de trabajadores.

2013: En Ciudad del Vaticano renuncia el papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la Historia de la Iglesia católica.

¿Quién nació el 28 de febrero?

En España

1921: Antonio Ferrandis, actor.

1925: Odón Alonso Ordás, director de orquesta y compositor.

1950: Imanol Uribe, cineasta de origen salvadoreño.

1958: María Casal, actriz.

1981: Roberto Trashorras, futbolista.

1981: Jordi López, futbolista.

1982: Jonathan Aspas, futbolista.

1987: Sabrina Vega Gutiérrez, ajedrecista.

1988: Candela Márquez, actriz.

En el mundo

1903: Vincente Minnelli, cineasta estadounidense.

1906: Bugsy Siegel, gánster estadounidense.

1909: Stephen Spender, poeta británico.

1912: Clara Petacci, mujer italiana, amante de Benito Mussolini, asesinada.

1928: Stanley Baker, actor y productor galés.

1929: Frank Gehry, arquitecto estadounidense.

1930: Gavin MacLeod, actor estadounidense.

1942: Brian Jones, músico británico, de la banda The Rolling Stones.

1944: Kelly Bishop, actriz estadounidense.

1947: Stephanie Beacham, actriz británica.

1948: Mercedes Ruehl, actriz estadounidense.

1957: John Turturro, actor estadounidense.

1966: Paulo Futre, futbolista portugués.

1969: Robert Sean Leonard, actor estadounidense.

1970: Lemony Snicket (Daniel Handler), escritor estadounidense.

1976: Ali Larter, actriz estadounidense.

1977: Jean-François Rivière, futbolista francés.

1982: Natalia Vodianova, modelo rusa.

1989: Zhang Li Yin, cantante y artista china.

1993: Emmelie de Forest, cantante danesa ganadora del Festival Eurovision 2013.

1994: Jake Bugg, cantautor británico.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 28 de febrero?

Piscis

¿Quién murió el 28 de febrero?

En España

1941: Alfonso XIII, rey de España.

1962: Julio Camba, periodista y escritor.

1981: Álvaro Cunqueiro, escritor y cronista.

2003: Manuel Ferrol, fotógrafo.

2004: Carmen Laforet, escritora.

2005: Francisco Cabrero, arquitecto.

2014: Dunia Ayaso, directora y guionista.

En el mundo

1959: Maxwell Anderson, dramaturgo estadounidense.

1973: Cecil Kellaway, actor británico.

1977: Eddie “Rochester” Anderson, actor estadounidense.

1977: José Luis Romero, historiador argentino .

1978: Philip Ahn, actor estadounidense.

1978: Eric Frank Russell, escritor británico.

1981: Virginia Huston, actriz estadounidense.

1986: Olof Palme, primer ministro sueco.

1993: Ruby Keeler, actriz, cantante y bailarina canadiense.

2003: Fidel Sánchez Hernández, político y militar salvadoreño.

2004: Daniel J. Boorstin, historiador estadounidense.

2006: Owen Chamberlain, físico estadounidense, premio nobel de física en 1959.

2007: Charles Forte, empresario y magnate británico de origen italiano.

2007: Arthur M. Schlesinger, Jr., historiador estadounidense.

2011: Annie Girardot, actriz francesa.

2011: Jane Russell, actriz estadounidense.

2013: Donald A. Glaser, físico estadounidense.

2016: George Kennedy, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 28 de febrero?

España: Día de Andalucía.

Uruguay: Grito de Asencio.

Argentina: Día del Bailarín.