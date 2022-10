El edificio vacío que genera más de 500 millones de dólares

Los edificios son una fuente de ingresos por diferentes motivos, ya sea por alquiler de pisos, oficinas, salas, espacios publicitarios, locales, etc. Hoy te contamos la historia de un edificio vacío de Nueva York que ha generado ya más de 500 millones de dólares, un verdadero chollazo para sus propietarios… y si sigues leyendo descubrirás por qué.

Este es el edificio vacío de Nueva York que genera 500 millones de dólares

El sector inmobiliario es uno de los más ricos, y cuando se junta con el de la publicidad, otro que también lo es, la combinación puede dar como resultado cifras realmente espectaculares, tal y como sucede en este caso. Alquilar un piso puede generar muchos ingresos al año, y lo que no es habitual es tener un edificio vacío y que te reporte nada menos que 500 millones de dólares… y sigue sumando.

Se trata del One Times Square, un edificio que está ubicado en pleno Times Square y que sólo en publicidad deja unas ganancias de 60 millones de dólares al año, un auténtico dineral teniendo en cuenta que el edificio en sí está vacío, se utiliza únicamente como valla publicitaria, podría decirse.

Construido en el año 1904 por el periódico The New York Times para ubicar sus oficinas en pleno corazón de Broadway, su nombre de One Times Square hizo que finalmente toda la zona se conociera como Times Square, nombre que sigue recibiendo hoy en día.

El edificio pasó a manos de diferentes propietarios durante las crisis financieras que sufrió la ciudad en el siglo XX, y fue en 1995 cuando la compañía Leman Brothers lo adquirió. Estos nuevos propietarios analizaron el uso que le podían dar y tuvieron claro que los anuncios luminosos que estaban en la zona desde 1916 eran un gran atractivo, y podían ser también una gran fuente de ingresos, por lo que decidieron aprovechar su fachada como elemento publicitario en lugar de ocupar sus oficinas.

El primer año generaron 7 millones de dólares, y actualmente son ya 60 millones los que cada año se embolsan sólo con la publicidad que se pone en su fachada. El mínimo que debe pagar una marca que quiera anunciarse en la fachada de este edificio son 3 millones al mes.

Times Square, un lugar mítico de Nueva York

Aunque tuvo una época en la que se consideraba un lugar oscuro visitado por traficantes de drogas, pero el alcalde Rudolph Giuliani limpió esa zona y la convirtió en un punto turístico que hoy en día recibe más de 600.000 turistas cada día.