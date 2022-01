Compran un cuadro de Van Dyck original por sólo 77 euros

Sabemos que las copias de cuadros o fotos originales cuestan menos que si realmente es el original. Pero a veces ocurren casos, dignos de ser contados, como el de un historiador de arte británico, Christopher Wright, que compró un cuadro de Van Dyck original, sin saberlo, por sólo 77 euros.

Este historiador compró como copia de la infanta de España Isabel Clara Eugenia cuando no sabía que se trataba de una obra original del siglo XVII. Estaba firmada por el pintor flamenco Anthony van Dyck. El cuadro costaba 47.947 euros.

No es algo que suceda a diario, de hecho, es algo bastante insólito, puesto que los cuadros originales suelen subastarte y están bastante controlados.

Diversos medios se han hecho eco de esta noticia y dan a conocer que Christopher Wright tuvo este cuadro durante años sin saber que era el original. Vamos, que tenía un fuerte valor y el hombre no lo sabía.

Aunque Wright es historiador de arte, no pudo calcular su valor y por esto explica que lo compró a un marchante y creía que era una copia.

¿Cómo supo que era original?

Un amigo suyo, el comisario de Arte Europeo en el Museo Ashmolan, en Oxford (Inglaterra) Colin Harrison, al ver ese cuadro sospechó y pensó que realmente podría ser original, según los trazos y especialmente las manos de la infanta de España Isabel Clara Eugenia, que era la mujer que había en ese cuadro.

El experto llevó este cuadro al Instituto de Arte Courtauld, en Londres, y allí fue donde lo restauraron y afirmaron que se trataba de una obra auténtica.

Entonces se descubrió toda la verdad y es lo más insólito de esta historia.

¿Qué se ha hecho con el cuadro?

Christopher Wright lo dio a conocer y lo prestó para la exposición permanente del Museo Cannon Hall, en Barnsley. Así todo el mundo lo puede ver, y no lo tiene solamente en su casa.

Como decimos, es un hecho que no suele sucede, ya que la mayor parte de cuadros que se adquieren en mercados y otros suelen ser falsos y copias, las cuales tienen poco valor. Ahora bien, si alguna vez recibes una herencia y tienes alguna duda, lo ideal es no guardarlo durante tiempo si no ir a tasarlo y descubrir realmente si es un original o bien una copia. Y de esta manera saber su valor real, porque podrías tener un Picasso en casa y no saberlo.