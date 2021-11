La carne de laboratorio es algo que parece haber llegado para quedarse. Con un objetivo de que cada vez va a ser más utilizada (y especialmente consumida) en el futuro, gracias a los esfuerzos que se están realizando para crear nuevas fábricas y establecimientos en todo el mundo, ya existe desde hace tiempo una fábrica en el mundo llamada Future Meat que ubicada en Israel ya fabrica carne en un laboratorio, mientras que ahora en California se ha abierto Upside Foods una nueva fábrica que pretende fabricar la friolera de 22.000 kg de carne «cultivada» en un laboratorio.

Carne de laboratorio, esta empresa producirá 22.000 Kg al año

Según la compañía, su fábrica, que ha recibido la friolera de 200 millones de dólares en financiación, podrá producir alrededor de 22.000 kilogramos de carne cada año . «Cuando fundamos UPSIDE en 2015, era la única empresa de carne cultivada en un mundo lleno de escépticos » , dijo Uma Valeti, CEO y fundadora de la empresa. «Cuando hablamos de nuestro sueño de aumentar la producción, era solo eso: un sueño. Hoy ese sueño se ha hecho realidad y estamos solo en el comienzo».

Aún no conocemos los precios de los alimentos que se van a elaborar en Upside Foods, pero lo más probable es que no sean los más baratos del mercado, algo que por otro es del todo comprensible ya que este producto que no tiene la misma huella de carbono que la agricultura intensiva y no sacrifican animales para su creación requiere de unos procesos de elaboración que evidentemente hacen que probablemente su precio en el mercado sea más elevado que la carne de animal.

Sin embargo, en algunos países esta carne ya comienza a ser toda una realidad. En Singapur de hecho, se ha autorizado el uso de carne hecha en laboratorio en restaurantes, lo que lo convierte en el primer país del mundo en hacerlo.

Sin embargo, las regulaciones para la carne elaborada en laboratorio aún se encuentran dentro de una «zona gris». Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos permite la venta y el consumo de carne cultivada en laboratorio en los Estados Unidos, la agencia gubernamental debe otorgar permiso para cada producto antes de que se comercialice de modo que la fabrica ahora abierta deberá esperar a que sea realmente legal vender esta carne por todo el país. A pesar de esto, sí que tienen autorización para poder elaborar la carne que en un futuro no muy lejano podrían comenzar a vender.