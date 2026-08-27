Bert Hellinger, psicoterapeuta alemán: «Un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir, porque todo aquello que no es mutuo, resulta tóxico»
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«Eso de amar sin esperar nada a cambio, es bonito en los cuentos de hadas. Pero en la vida real, un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir, porque todo aquello que no es mutuo, resulta tóxico». Con esta reflexión, Bert Hellinger, psicoterapeuta alemán, plantea una cuestión fundamental: ¿puede existir una relación sana cuando una de las dos personas lo da todo constantemente y la otra simplemente se limita a recibir? En cualquier vínculo afectivo, el verdadero equilibrio se encuentra en la disposición de ambas personas a cuidar la relación.
La cita también puede interpretarse desde otra perspectiva: amar no significa renunciar constantemente a las propias necesidades o aceptar situaciones que generan sufrimiento. Una relación saludable necesita libertad, respeto y reciprocidad, pero también comprensión. El amor maduro no busca que todo sea perfectamente simétrico, sino que que ambos sientan que están construyendo algo juntos. Porque cuando dar y recibir dejan de ser movimientos compartidos y se convierten en una dinámica unilateral, el afecto puede terminar transformándose en dependencia, desgaste y dolor.
«Un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir, porque todo aquello que no es mutuo, resulta tóxico»
El amor maduro no consiste en un pacto incondicional ni en renunciar ciegamente a esperar algo de la otra persona. Pretender una reciprocidad exacta, como si todo pudiera medirse y repartirse al milímetro, sin tener en cuenta las circunstancias del otro, no significa buscar equilibrio; en realidad, consiste en dejar de lado la empatía.
Del mismo modo, calificar automáticamente de «control» o «toxicidad» cualquier petición de respeto, límites o consideración puede convertirse en una manera de evitar la responsabilidad afectiva, distorsionando el relato para eludir los propios errores y trasladar toda la culpa a los demás.
El amor maduro no utiliza la psicología ni la literatura para justificar comportamientos egoístas. Su verdadera grandeza está en crear un espacio seguro en el que el otro pueda expresar sus emociones, y éstas sean comprendidas y escuchadas, incluso cuando resulten incómodas. Al final, el respeto, el compromiso y la empatía son las auténticas bases no sólo de un amor maduro, sino también de una relación equilibrada y saludable.
Las mejores frases sobre el amor
- «El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males» (Leonard Cohen)
- «El amor está compuesto por un alma habitando dos cuerpos» (Aristóteles)
- «El amor es una flor que debes dejar crecer» (John Lennon)
- «El primer deber del amor es escuchar» (Paul Tillich)
- «Donde reina el amor, sobran las leyes» (Platón)
- «El amor es la poesía de los sentidos» (Honoré de Balzac)
- «El amor más fuerte es aquel que puede mostrar su fragilidad» (Paulo Coelho)
- «El amor no es algo que has de encontrar, sino algo que te encuentra a ti» (Loretta Young)
- «Si tu corazón es un volcán, ¿cómo esperas que crezcan flores en él?» (Khalil Gibran)
- «El amor es mejor maestro que el deber» (Albert Einstein)
- «El amor no conoce barreras; salta obstáculos, vallas y penetra en muros para llegar a su destino lleno de esperanza» (Maya Angelou)
- «El amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón» (Voltaire)
- «Hay más placer en amar que en ser amado» (John Fuller)
- «Amamos porque esa es la única gran aventura» (Nikki Giovanni)
- «El amor propio es la fuente de todos los tipos de amor» (Pierre Corneille)
- «El amor es aquello por lo que has pasado junto a alguien» (James Thurber)
- «La mejor prueba de amor es la confianza» (Joyce Brothers)
- «El amor hará pasar un elefante por una cerradura» (Samuel Richardson)
- «Las verdaderas historias de amor no tienen final» (Richard Bach)
- «Te amo más que a mi propia piel» (Frida Kahlo)
- «El amor es el poder de ver lo similar en lo diferente» (Theodor Adorno)
- «El amor de los jóvenes en verdad no está en su corazón, sino más bien en sus ojos» (William Shakespeare)
- «El amor llega sin ser visto; solo lo podemos ver al irse» (Henry Austin Dobson)
- «Sólo hay un tipo de amor, pero existen mil imitaciones» (François de la Rochefoucauld)
- «Una vida sin amor es como un árbol sin flores o frutos» (Khalil Gibran)
- «El amor es un gran embellecedor» (Louisa May Alcott)
- «Cuanto más juzga uno, menos ama» (Honoré de Balzac)
- «Quien ama, delira» (Lord Byron)
- «¿Hay que tener un motivo para amar?» (Brigitte Bardot)
- «El amor es un acto de perdón sin fin, una mirada tierna que se transforma en hábito» (Peter Ustinov)
- «El amor es un gran embellecedor» (Louisa May Alcott)
- «El primer amor es mucha ingenuidad y un poco de curiosidad» (George Bernard Shaw)
- «El amor es el único tipo de oro» (Alfred Lord Tennyson)
- «El amor es el difícil descubrimiento de que algo más que uno mismo es real» (Iris Murdoch)
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