Marina Rivers explica por qué no ha donado los 20.000 euros de la campaña de la marca de ropa del Gobierno: «No tengo el justificante»

La polémica en torno a Dmocracia, la campaña institucional impulsada por el Gobierno para conmemorar los 50 años de democracia en España, vuelve a salpicar a Marina Rivers. La influencer ha decidido responder a quienes llevan semanas reclamándole el comprobante de la donación de los 20.000 euros que aseguró que entregaría tras su participación en la iniciativa.

La creadora de contenido ha explicado en un vídeo publicado en TikTok que todavía no puede mostrar ningún justificante porque, según asegura, aún no ha cobrado el dinero correspondiente a la campaña. Rivers sostiene que los pagos en el sector de la publicidad pueden demorarse varios meses y recuerda que ella misma ha llegado a esperar hasta 120 días para recibir determinadas remuneraciones.

«Aún no tengo el justificante», viene a explicar la influencer, que insiste en que su intención de donar el dinero sigue intacta. Según ha señalado, en cuanto reciba el pago realizará la donación y hará público el comprobante para demostrar que ha cumplido su compromiso. La otra cuestión que permanece abierta es el destino de esos 20.000 euros. Rivers reconoce que todavía no ha decidido qué asociaciones recibirán el dinero y que está valorando diferentes posibilidades antes de tomar una decisión definitiva.

Una polémica que comenzó con Dmocracia

La explicación llega después de varias semanas de críticas en redes sociales. Desde que anunció que donaría el dinero, algunos usuarios, especialmente en X, han reclamado pruebas de la operación y han cuestionado que, mes y medio después del lanzamiento de la campaña, todavía no se haya publicado el justificante. Rivers ha respondido directamente a esas críticas y ha tratado de restar importancia al revuelo. La influencer ha señalado que existen numerosos vídeos comentando el asunto y ha ironizado sobre la insistencia de algunos usuarios.

La polémica se remonta a su participación en Dmocracia, una llamativa campaña institucional que utiliza la moda urbana y las redes sociales para acercar el mensaje sobre la democracia a las generaciones más jóvenes. Rivers y otras creadoras de contenido, como Sara Fructuoso, han sido algunas de las caras visibles del proyecto. La iniciativa incluye camisetas y sudaderas de estética streetwear, contenido protagonizado por influencers, un videoclip grabado en el Congreso de los Diputados y sorteos a través de Instagram. Las prendas no se comercializan de forma convencional, sino que se distribuyen mediante acciones promocionales.

Una campaña vinculada a un proyecto millonario

Dmocracia forma parte del programa «España en Libertad. 50 años», organizado por el Ejecutivo para conmemorar el medio siglo transcurrido desde la muerte de Francisco Franco y la posterior consolidación de la democracia española.

La campaña se integra en un expediente de contratación mucho más amplio. El contrato inicial para los servicios de creatividad, diseño, realización y producción de las acciones del programa tenía un valor estimado de casi 10 millones de euros, mientras que posteriormente se formalizó una prórroga de más de 5,6 millones de euros.

El coste global del expediente supera así los 15,6 millones de euros, una cifra que también ha contribuido a alimentar el debate político y social alrededor de este tipo de campañas institucionales.

En medio de esa controversia, Marina Rivers ha querido dejar clara su posición: asegura que no se ha desentendido de los 20.000 euros ni ha renunciado a donarlos, sino que todavía no habría recibido el pago. Su compromiso, según ha explicado, es publicar el justificante cuando la operación se produzca.