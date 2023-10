Atento porque si no cumples estos requisitos Whatsapp puede cerrar tu cuenta el 31 de octubre

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, utilizada por millones de personas para comunicarse en tiempo real. Sin embargo, en ocasiones, la plataforma debe tomar medidas para garantizar la seguridad y la integridad de su comunidad de usuarios. Es importante estar al tanto de los posibles motivos por los cuales WhatsApp podría suspender una cuenta, y una fecha que ha causado revuelo es el 31 de octubre.

Dentro de los avances de WhatsApp, destacan sus decisiones sobre la seguridad del usuario y de la comunidad, que es el motivo por el cual circula una amenaza de que la app podría limitar las cuentas existentes y retirárselas a aquellos que no cumplan con los requisitos necesarios. Esta suspensión masiva no tiene, por el momento, confirmación oficial por parte de la aplicación ni tampoco de su empresa matriz, Meta, pero asusta y mucho a los usuarios que conocen la información.

De cara a evitar sanciones que podrían acabar incluso con la retirada de tu cuenta, lo mejor que podrás hacer es eliminar el mensaje polémico o inapropiado que puedas tener dentro de la lista que pasamos a desgranar a continuación.

Whatsapp suspendería estas cuentas el 31-O

Aplicaciones no oficiales

No todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono o dispositivo móvil son legales y algunas de ellas ayudan a la tendencia de introducir malwares y virus, por lo que WhatsApp se blinda y puede llegar a detectar vulnerabilidad en estas apps ‘hermanas’, hasta el punto de decidir no compartir espacio con ellas y cerrar tu cuenta.

Phishing y promociones falsas

Son los mensajes que difunden los delincuentes que circulan por la red, los conocidos como ciberdelincuentes. Estos, envían de forma masiva sus intentos de estafa con mensajes por WhatsApp y la aplicación de Meta también quiere cerrar su círculo y suspender a aquellos que puedan tener un peligroso virus con un mensaje que te haya podido hacer creer que has ganado un premio o similar. Tu información personal puede estar en peligro y la app líder del mercado de mensajería en tiempo real e instantánea no lo va a permitir.

Extorsión

La desinformación deriva en el caos, las amenazas y la locura, y WhatsApp no quiere contar con clientes que tengan esto en sus teléfonos móviles, por lo que podrías ser sancionado temporalmente o de forma definitiva por la aplicación, aunque para ello tendría que haber usuarios que reporten un mensaje tuyo.

Grupos y nombres de WhatsApp

Por ejemplo, si incluyes un nombre inapropiado como ‘Pedofilia’ a tu grupo de WhatsApp, la aplicación te tendrá localizado y pasará a bloquearte de inmediato, pero posiblemente no sólo a ti, si no también a todos aquellos que formen parte de esa comunidad que has creado y a la que pusiste el nombre que no debías.

Soluciones para evitar el bloqueo de WhatsApp

Si bien habría que esperar a que se confirmen los rumores sobre el posible cierre de cuentas por parte de WhatsApp, las soluciones para evitar tu adiós a esta famosa app pasan por la actualización de iOS y Android, actualizar WhatsApp en Google Play o App Store o incluso renovar tu teléfono móvil si la información susceptible de ponerte en el disparadero no puede ser borrada.