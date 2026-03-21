Así es la estafa del hilo que está provocando el caos en los cajeros de España: te puede dejar la cuenta a cero

Los pagos digitales están a la orden del día, pero, según el último informe del Banco de España, el efectivo continúa siendo el método más utilizado en nuestro país, sobre todo en pequeños comercios. En este contexto, el hecho de ir a sacar dinero al cajero es una acción que miles de personas repiten a diario. Estos dispositivos cuentan con las medidas de seguridad muy avanzadas, pero los ciberdelincuentes siempre parecen ir un paso por delante. Saben cómo ingeniárselas para hacerse con los datos bancarios y personales de sus víctimas y, en esta ocasión, las autoridades alertan de al conocida como estafa del hilo que se está expandiendo de forma descontrolada por cajeros de toda España.

Podríamos pensar que se trata de una técnica de fraude muy sofisticada, pero lo cierto es que se trata de un timo tan sencillo como efectivo. Los delincuentes sólo tienen que introducir un hilo de nylon en la ranura donde se inserta la tarjeta. Este hilo, que pasa completamente desapercibido, no impide que el cajero lea los datos de la tarjeta, así que al principio parece que todo funciona con normalidad. Sin embargo, cuando debería salir la tarjeta, no lo hace. Podría parecer un problema técnico del cajero, pero en realidad es el primer paso de la estafa.

Estafa del hilo en los cajeros

Para evitar ser una víctima más de este fraude, es esencial conocer en detalle en qué consiste. Imagina que un día vas a sacar dinero al cajero automático; insertas la tarjeta, introduces el número PIN y realizas la operación. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, cuando la tarjeta debería salir por la ranura, no lo hace. Entonces, se acerca a ti una persona que, en principio, sólo quiere ayudarte, y te recomienda que vuelvas a introducir el PIN y repetir la operación para comprobar si se trata de un problema técnico del cajero.

Sin embargo, lo que en realidad quiere es ver tu clave de acceso. El cajero continúa sin devolver la tarjeta, por lo que te aconseja que busques ayuda. ¿Qué ocurre en el momento en que te alejas? El delincuente tira del hilo, saca la tarjeta y, como ya conoce tu PIN, puede utilizarla para sacar dinero y dejar la cuenta a cero.

Para evitar este tipo de fraudes, antes de usar cualquier cajero automático revísalo cuidadosamente y asegúrate de que todo está en orden, y si al introducir la tarjeta observas algo extraño, lo mejor es retirarla de inmediato. Siempre que sea posible, es más seguro utilizar un cajero contactless que permita operar sin tarjeta física. Asimismo, si durante la transacción se acerca alguien sin motivo aparente, mantén la distancia y pide ayuda al banco o a la policía sin alejarte del lugar.

Consejos del Banco de España

Para operar con seguridad en los cajeros y evitar la estafa del hilo, es fundamental fijarse en el aspecto del propio cajero; comprueba que no tenga componentes sospechosos en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo. Una vez que insertes la tarjeta, cubre el teclado al introducir tu PIN con tu mano libre o tu cartera. Si tienes algún problema técnico, no confíes en personas desconocidas que intenten «ayudarte» y comunícate directamente con tu banco si tienes una incidencia. Si pides el recibo de la transacción, nunca lo dejes en el cajero, ya que podría contener información sensible.

La Policía Nacional alerta sobre este fraude

De la misma manera que ir a sacar dinero del cajero automático, hay otras acciones cotidianas que también suponen un riesgo. En este caso, la Policía Nacional ha compartido un vídeo en el que alerta de este tipo de robo que se está produciendo en muchos aparcamientos.

«Mucha atención a este tipo de robo. En aparcamientos, los delincuentes esperan a que la víctima regrese al vehículo y observa si deja sus pertenencias a la vista o en un lugar de fácil acceso. Uno de ellos se acercará al vehículo dejando caer, por ejemplo, unas monedas, intentando que la víctima salga para recogerlas, convenciéndola de que son suyas.

Mientras tanto, otro cómplice aprovechará ese momento para acercarse por el otro lado del vehículo, sustraer las pertenencias de la víctima y huir corriendo. Ante situaciones como la que se muestra en este vídeo, es fundamental mantener puertas y ventanas del vehículo correctamente cerradas, tanto si estás dentro como si permaneces fuera, aunque sea por un momento. Además, controla siempre tus pertenencias y, si la situación te resulta sospechosa, llama de inmediato al 091».