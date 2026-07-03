Arqueólogos descubren muy cerca de España un tesoro con más de 40.000 monedas romanas: han estado enterradas más de 1.800 años

En el día a día del trabajo de los arqueólogos no es ni mucho menos como nos lo han pintado en Indiana Jones. No existen ostentosos tesoros enterrados que daten de la época de los piratas, ni cofres hasta arriba de monedas, ni ciudades enterradas con riquezas incontables como El Dorado. Sin embargo, un grupo de arqueólogos ha encontrado un tesoro enterrado cerca de España con más de 40.000 monedas romanas de hace 1.800 años.

Casos como este en el municipio de Senon, en la región de Lorena, Francia, que nos recuerdan que a veces la realidad supera la ciencia ficción. Allí los arqueólogos se han encontrado con tres ánforas con más de 40.000 monedas de la época romana.

Una ciudad con mucha historia

Senon es una pequeña población ubicada al norte de Francia, próxima a las fronteras con Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Hoy quizás sea una localidad discreta, pero hace siglos fue uno de los principales asentamientos de los Mediomatrici, una antigua población celta de la Galia que tenía su capital en la ciudad de Metz, muy cerca de este asentamiento.

Recientemente, al comenzar las excavaciones sobre el terreno, los arqueólogos llegaron a las ruinas de un área poco conocida, con varias capas que datan desde el periodo galo hasta mediados del siglo IV después de Cristo. Los nuevos descubrimientos en la zona se produjeron por pura casualidad. Durante las obras de ampliación de una vivienda, los investigadores excavaron una parcela que mostró una parte poco explorada de Senon.

Un hallazgo muy poco habitual

A medida que las excavaciones ahondaban en las capas arqueológicas, los investigadores encontraron antiguas construcciones, restos de vivienda y caminos u hornos. «Las características arquitectónicas, junto con la cultura material revelada por los pequeños objetos hallados en el yacimiento, indican una población relativamente acomodada, posiblemente compuesta por artesanos o comerciantes», declararon los arqueólogos al frente de la investigación.

Fue entonces cuando se encontraron con la grata sorpresa. Al excavar junto a una de las casas, descubrieron tres vasijas de cerámica con miles de monedas que datan entre el último cuarto del siglo III d.C. y principios del IV. En total, el tesoro incluye más de 40.000 monedas. Para ser más precisos, el primer jarrón contiene 38 kilogramos de metal, lo que equivale a unas 18.000-19.000 monedas.

La segunda jarra tenía el cuello roto cuando la encontraron, y ronda en total los 50 kg, por lo que, según los expertos, estiman que contenía en torno a 23.000-24.000 monedas. Casos muy distintos al del tercer recipiente, el cual sólo conservaba tres piezas.