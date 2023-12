Un argentino dice esto de los españoles y se lía la mundial en los comentarios

Los choques culturales son una de las tendencias más virales de TikTok, la red social del momento. A los usuarios les encanta ser testigos de las experiencias de otras personas cuando se mudan a otros países, aunque las reacciones no siempre son las esperadas. Es lo que ha ocurrido recientemente con Shasha, un joven argentino que lleva más de un año viviendo en España y ha publicado un vídeo explicando las cinco cosas que más le han llamado la atención.

Las cosas que más le sorprenden a un argentino de España

«Como sabrán, hace más de un año que estoy viviendo en España y estas son las cinco cosas que más me llamaron la atención cuando llegué porque la verdad son muy extrañas», comienza diciendo.

Hay varios vídeos en la plataforma en lo que Shasha habla de su vida en España, y en este caso ha querido mencionar las cosa que más le han sorprendido. Sin embargo, a juzgar por los comentarios, hay muchos usuarios que no están de acuerdo con las afirmaciones que hace.

Lo que más llamó la atención de Sasha fue la ausencia de camionetas. El joven argentino afirma que, tras un año viviendo en España, no ha visto camionetas: «En mi ciudad, Necochea, hay playas, por lo que es muy común ver camionetas. Aquí no, les mostraré, fíjense, no hay ni una», comenta mientras graba la carretera y los coches aparcados en la zona. Esto ha sido algo muy sorprendente para Sasha, ya que explica en el video que en Argentina las camionetas están por todas partes.

Sasha también se sorprende de que en España «cualquier momento es buen para tomar una cervecita, a cualquier hora. En Argentina es bastante inusual encontrar a alguien desayunando con una cerveza, pero aquí es muy común». Además, el joven asegura que si vas a cualquier bar temprano por la mañana, es probable que te encuentres a alguien disfrutando de una cerveza.

Lo que peor ha sentado a los usuarios españoles es que dice que «generalmente», según su experiencia, nueve de cada diez españoles tienden a quejarse por casi todo: «Son personas muy dadas a quejarse, siempre encuentran algo de lo que quejarse. Creo que es parte de la cultura también».

El joven argentino también se muestra sorprendido por la duración del verano en la provincia en la que reside, Málaga. Él considera que el verano es extenso: «Aunque la estación oficial dure tres meses, en realidad hace calor durante toda la primavera y el verano. Son como siete meses de calor, es muy largo».

Finalmente, a Sasha también le ha llamado la atención la amplia variedad de productos de marca blanca en los supermercados: «Es algo que realmente está genial, porque muchas veces vale la pena comprar las marcas de los supermercados, ya que son mucho más económicas y son exactamente iguales al producto original».

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar: «Si aquí te ves a alguien con una cerveza a las 7 de la mañana, es que aún no se ha acostado»; «De 7 a 10 de la mañana el 99,9% de la gente no toma cerveza»; «En España en vez de pickups lo normal es tener furgonetas»; «Todos esos tipos de vehículos que dices, los hay en España. vente a Galicia»; «yo soy español y lo de la cerveza nunca lo e visto. ahora sí me dices un café y copa o un carajillo pues si», comentan algunos.

Y a ti, ¿qué te parecen las afirmaciones que hace Shasha de España?