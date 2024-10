Alineación del Real Madrid contra el Barcelona: Camavinga será titular y Modric revulsivo

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Barcelona en el Clásico que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu tendrá un plan especial con Luka Modric. El croata, que no será titular en el centro del campo, cuando salga estará escoltado por el físico de los centrocampistas madridistas, y con la misión de servir balones a Vinicius y Mbappé. Que deberán correr en busca de la portería rival. Ancelotti apostará por Camavinga en la medular.

En la portería no hay debate. Sin Courtois, lesionado, Lunin será el guardameta de los blancos en la alineación del Real Madrid. En el lateral derecho, Lucas Vázquez no se toca, mientras que por el costado izquierdo actuará Mendy. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Militao, que tendrá que meter balones en profundidad a los atacantes blancos.

En el centro del campo está en la gran duda, aunque Ancelotti lo tiene bastante calri. Tchouaméni, Valverde y Bellingham son fijos, mientras que el debate está entre si apuesta por Modric o, como parece, Camavinga. El italiano se decantará por el galo, Jude iría a la izquierda, mientras que el croata saldría en la segunda parte para aportar calidad a la medular.

Por último, por delante no hay duda. Sin Rodrygo, lesionado, Ancelotti apostará por Vinicius y Mbappé. Este será el último partido que juegue el brasileño antes de recibir el Balón de Oro el próximo lunes en París. Por otro lado, el galo quiere dejar su sello en su primer Clásico.

El regreso de Brahim

Brahim Díaz no será titular, pero ha regresado a la convocatoria y será importante. El malagueño ha recortado los plazos de recuperación para poder llegar a un encuentro trascendental. Por lo tanto, Ancelotti contará con un jugador capital dentro de la plantilla. Los que mejor le conocen aseguran que Brahim ya podrían haber jugado contra el Celta, pero los preparados del Real Madrid tienen unos plazos que no tenían claro que no iban a romper. Por lo tanto, tampoco jugó contra el Borussia Dortmund y sí llegará al Clásico contra el Barcelona.

Desde el Real Madrid han alucinado con la genérica de Brahim, que ha sido capaz de devorar todos los plazos de recuperación. En el club le esperaban para 2025, mientras que terminará volviendo mucho antes de lo esperado. «Ha sorprendido a todos», aseguran.

Por otro lado, Ancelotti no podrá contar con Carvajal, Rodrygo, Alaba y Courtois. El de Leganés ha comenzado una larga recuperación tras su grave lesión de rodilla, mientras que el austriaco ve la luz al final del túnel. Por otro lado, el brasileño y el belga sufren dolencias musculares.

El Real Madrid afronta el Clásico contra el Barcelona, el primero oficial que se disputará esta temporada, con la moral que les dio el remontar contra el Borussia Dortmund el pasado martes en Champions. Los blancos buscarán una victoria que les permita igualar a los azulgranas en la clasificación.

Por otro lado, el Barcelona también llega a esta cita crecido tras golear al Bayern en la Champions. Los de Flick están en un gran estado de forma y lo siguen demostrando partido tras partido. El reto de los catalanes es dar un golpe encima de la mesa en casa del eterno rival.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el Clásico contra el Barcelona: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga; Mbappé y Vincius.