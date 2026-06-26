Antonio Nogales, bombero, sobre lo que nunca se debe hacer en caso de seísmo: “No hay que salir a la calle”

Ante un terremoto, el primer sentimiento que invade a prácticamente todas las personas que lo viven es el del pánico. El terror que produce sentir la tierra temblar genera en nosotros un sentimiento de pánico que hace que busquemos salir a la calle para huir del edificio donde nos encontramos; sin embargo, esto es lo que nunca se debe hacer en un seísmo.

Aunque al inicio de un terremoto a muchas personas por mera inercia se les ocurra tratar de escapar, los expertos como Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras, recomiendan mantener la calma para evitar más accidentes que los que produzcan los propios temblores.

No salir a la calle

Si durante el terremoto vemos que la estructura amenaza con colapsar, lo recomendable es no salir del edificio, aunque sí que se debe buscar un lugar seguro dentro de él. Una vez ya han finalizado los temblores y se ve seguro el estado del bloque, lo más seguro entonces sí es salir a la calle.

No obstante, recalcamos que lo más importante mientras el seísmo esté activo es buscar un lugar seguro donde refugiarse en la misma estructura en la que estemos. En caso de estar en un lugar público con gran afluencia, como puede ser un centro comercial, los expertos aconsejan acudir rápidamente a las salidas de emergencia.

¿Qué hacer si nos pilla en casa?

Nogales apunta que, dentro de un edificio, en caso de haberlas, lo más aconsejable es resguardarse bajo una mesa, ya que estos son elementos resistentes que pueden proteger nuestra integridad ante posibles derrumbes. Si el seísmo nos pilla en casa, lo más importante es, al igual que en los incendios, priorizar nuestro bienestar frente a los posibles daños materiales.

Otro de los consejos que da Antonio Nogales es el de mantenerse alejado de las ventanas y de los elementos de cristal. Ante los temblores, estos son susceptibles a romperse en pedazos, por lo que su estallido puede provocar que algún trozo de cristal se incruste en nosotros y provocarnos alguna lesión.

¿Qué hacer cuando deje de temblar?

Cuando ya haya finalizado el seísmo, lo importante para los expertos es, ahora sí, salir a la calle. Para ellos, «lo ideal es salir de la estructura e ir a un lugar, a un espacio abierto donde nada nos pueda golpear». Porque lo más importante en momentos de tensión es mantener la calma.

«La clave para poder resistir ante un gran temblor reside en mantener la calma, ya que, en caso de no hacerlo, podemos tomar una decisión precipitada que puede marcar nuestras opciones de supervivencia», recalca el bombero, poniendo de manifiesto la importancia de mantenerse sereno ante una catástrofe de tal calibre.