Alemania se prepara para una guerra inminente y ahora tiene un problema que no sabe cómo resolver: no hay suficientes búnkeres para todos

Esta semana, el Gobierno de Alemania ha aprobado un nuevo plan de protección civil que prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros hasta 2029 para reforzar la preparación del país ante un posible escenario de guerra. Leonard Kaminski, portavoz del Interior, detalló que la inversión de 10.000 millones de euros en protección civil «incluye, entre otras cosas, la adquisición de 1.000 vehículos especiales» y un «amplio programa de obras». Además, se contempla la adaptación de búnkeres e infraestructuras subterráneas ya existentes, la mejora de los sistemas de alerta digital y una mayor coordinación entre la protección civil y las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr).

«La situación actual de amenaza no solo exige equipar a las Fuerzas Armadas, sino también reforzar la defensa civil y la protección civil. Por ello, queremos destinar 10.000 millones de euros en los próximos años, con el fin de garantizar que se disponga del equipamiento necesario, que la formación sea posible y que seamos más resilientes», comentó el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa. Asimismo, subrayó el objetivo de «apoyar, dotar, equipar y formar mejor» a quienes forman parte, en ocasiones de forma voluntaria, de la protección civil.

El plan de Alemania para prepararse para la guerra

De cara a 2029, se prevé destinar 10.000 millones de euros a la defensa civil. Entre las medidas contempladas figuran la adquisición de 1.000 vehículos especiales, 110.000 camas plegables, un programa de construcción y modernización de instalaciones de la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW), así como la creación de un grupo de trabajo médico federal en 50 ubicaciones para responder a incidentes con «víctimas masivas».

El plan incluye también la elaboración de un registro nacional de refugios públicos (como búnkeres, túneles y aparcamientos subterráneos) que se integrará en la aplicación oficial de alertas NINA. El carácter del proyecto se refuerza con la previsión de crear un «Comando de Defensa Civil» dentro del Ministerio del Interior, encargado de coordinar la cooperación con la Bundeswehr en situaciones de crisis o defensa.

La propia Bundeswehr subraya el papel geoestratégico del país, que convierte a Alemania en un «centro neurálgico» para la OTAN. En caso de un escenario de defensa de la Alianza, se estima que podrían transitar por territorio alemán hasta 800.000 soldados y 200.000 vehículos en un plazo de seis meses, dentro del marco del apoyo de la nación anfitriona. Este sistema incluye la gestión del tráfico y el transporte por carretera, ferrocarril, mar y aire, así como el alojamiento, la alimentación, el reabastecimiento de combustible, el mantenimiento, la atención médica y el apoyo logístico y legal. En este contexto, el funcionamiento de este centro logístico se considera una tarea de conjunto para la sociedad, que implicaría también restricciones para la población civil.

En una rueda de prensa, Steffen Meyer, portavoz adjunto del Gobierno, señaló que con el «Pacto para la Protección Civil», el Ejecutivo «responde a la nueva situación de seguridad en Europa, a las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a las crecientes exigencias derivadas de las catástrofes naturales y las amenazas híbridas». Y añadió: «Se trata de modernizar de forma integral la protección civil como un ámbito de la defensa civil en el marco de la defensa global», según recoge la agencia EFE.

El «Pacto para la Protección Civil» contempla la realización de ejercicios militares conjuntos, en los que participarán el Ejército, los servicios de rescate y entidades de socorro como la Cruz Roja Alemana (DRK), Johanniter, Malteser o ASB, además de una inversión significativa en su modernización y equipamiento. Estos recursos se destinarán, entre otros ámbitos, a la mejora de material operativo, infraestructuras, personal y tecnología, especialmente en la Agencia Federal de Ayuda Técnica (THW). En paralelo, se trabaja en la creación de una nueva unidad de Estado Mayor de Alemania, el denominado Mando de Defensa Civil, encargado de coordinar la cooperación entre las Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa e Interior en un escenario de guerra.

El problema de los búnkeres

De los cerca de 2.000 refugios públicos que Alemania llegó a mantener durante la Guerra Fría, hoy conserva apenas 579, con alrededor de 478.000 plazas teóricas para una población de más de 84 millones de habitantes. La Oficina Federal alemana para la Protección de la Población y Ayuda en Catástrofes (BBK) admite además que ninguno de ellos se encuentra plenamente operativo y que recuperar una capacidad de protección comparable exigiría inversiones muy elevadas, prácticamente inasumibles en el corto plazo.

Por ello, el nuevo concepto aprobado por el Gobierno de Alemania se orienta hacia una lógica distinta en caso de guerra: la autoprotección de los ciudadanos en el hogar y el uso de infraestructuras ya existentes. Espacios como garajes subterráneos, túneles o estaciones de metro pasan a considerarse potenciales zonas de refugio en emergencias, que deberán ser identificadas, cartografiadas e integradas en sistemas de alerta capaces de guiar a la población hacia ellos.