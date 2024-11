Adiós a los okupas en España: todo va a cambiar a partir de este día

Este día todo puede cambiar en España, estamos ante un problema que nos afecta a todos que parece que tiene los días contados, los okupas. Todo aquel que tiene una vivienda en propiedad en nuestro país, teme el momento en el que alguien pueda acceder a ella sin su consentimiento. Irse de vacaciones o tener una segunda vivienda puede complicar aún más esta sensación de que estamos ante un destacado cambio de ciclo que puede ser fundamental y que en cierta manera acabará siendo lo que nos marque para siempre.

Todo puede cambiar a partir de un día en concreto, ya que la ley puede cambiar. Hasta ahora que alguien entre en una casa que no es suya o, que, directamente, deje de pagar una cantidad de dinero que hasta el momento quizás nadie hubiera imaginado que podría obtener será algo que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Son tiempos de cambios que pueden acabar dando una serie de novedades destacadas que hasta el momento nunca hubiéramos pensado. La ley parece que da un giro hacia lo que sería normal, si se aprueba una nueva norma esencial para todos.

Todo va a cambiar a partir de este día

El problema de la vivienda es significativo en España, estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. De la mano de unas situaciones que realmente pueden ser las que marquen una diferencia significativa.

Si bien el precio ha subido los últimos tiempos, comprar una vivienda es fruto, en general de un esfuerzo continuado. Primero pudiendo ahorrar una cantidad de dinero significativa que acabará generando una serie de detalles que serán fundamentales y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Después si podemos acceder a ella, mantenerla y conseguir tener una casa en condiciones es algo que hay que tener en cuenta y con lo que quizás no contábamos del todo. De la misma forma que tenemos todo bajo control, tocará empezar a gestionar algunos elementos que tenemos en nuestro poder. En este caso, de obtener una serie de requisitos fundamentales que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Son días de ver qué nos acabará deparando el tiempo y el futuro con una ley que debería proteger el bien por excelencia que una persona o familia se ha ganado con su esfuerzo.

Se acabaron los okupas en España

Lo que todo el mundo querría es poner fin a los ocupas en España, aunque es algo que necesita su tiempo y esfuerzos. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos con una nueva norma que puede cambiarlo todo por completo y que es fundamental.

Se ha aprobado añadir una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluyendo los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal. Siendo algo esencial para poder evitar que los okupas sigan haciendo de las suyas, aparados por una ley que va en contra del propietario.

Desde el blog de Cañizares Abogados nos dan una serie de consejos para poder evitar o acabar rápidamente con una ocupación. Siguiendo con sus recomendaciones: «¿Qué hacer si te ocupan la casa cuando se trata de una vivienda habitual? Lo primero que tienes que hacer en caso de ocupación pasa por ir a la comisaría e interponer una denuncia. Necesitarás llevar las escrituras de la vivienda y todo lo que te ayude a demostrar que es tu casa y que te la han okupado, como imágenes de la alarma. Con todo sobre la mesa, la policía nacional irá a tu domicilio de forma inmediata. Si la cerradura está forzada deberá constar en el atestado. No obstante, para que el desalojo de los ocupas sea inmediato, es fundamental que el propietario detecte la okupación en las primeras 24-48 horas. Por eso es tan importante tener la alarma activada en casos de vacaciones o salidas fuera de la ciudad».

En caso de segunda viviendo hay una pequeña modificación: «En el caso de las viviendas vacías o de segundas residencias, los trámites son diferentes debido a que ya no se protege la morada de la persona debido a que el inmueble está vacío. Lo que se protege es la propiedad y posesión de dicho inmueble, por eso la ley ofrece una solución diferente y el desalojo se vuelve más complicado si te ocupan la casa. En estos casos, habría que interponer una demanda en el juzgado de primera instancia y el juez es quien deberá admitirla o no a trámite. Se notifica a los okupas y tienen de 5 a 10 días para acreditar las escrituras de la propiedad. Si no lo hacen, se dictará la fecha del lanzamiento. El trámite puede llegar a tardar incluso un año, con lo cual se vuelve más delicado que para el caso de primera residencia».