Adiós a las mosquiteras tradicionales: desde que IKEA empezó a vender este accesorio por 4 euros, las ventanas pueden protegerse sin estropear la decoración

Con la llegada del buen tiempo y el ascenso de las temperaturas, abrir las ventanas de par en par resulta un gran atractivo para ventilar la casa y darle ese toque de aire fresco al hogar. Desafortunadamente, este simple acto suele atraer a algunos visitantes no deseados, dispuestos a perturbar la tranquilidad y el sueño en nuestras noches: los mosquitos.

Si bien la clásica mosquitera es una solución obvia, carece de carácter decorativo y, en ocasiones, desentona con la cuidada decoración de la habitación. Sin embargo, es perfectamente posible mantener la belleza de un espacio elegante y, al mismo tiempo, mantener alejados estos insectos, gracias a una ingeniosa mosquitera que puedes adquirir en IKEA por un precio ridículamente barato.

Acaba con los mosquitos por 4 euros

La empresa sueca ha lanzado un artículo a la venta que reinventa un producto tradicional y simple. La cortina de red LILL de IKEA emerge entre las opciones más rentables del verano para prescindir de las mosquiteras y darle un toque decorativo a las habitaciones sin prescindir de la seguridad que da frente a los insectos.

Gracias a una malla ultrafina, esta cortina blanca deja pasar la luz natural con facilidad, a la vez que proporciona una delicada barrera contra las miradas desde fuera. Su instalación es sencilla: basta con deslizar la tela directamente sobre una barra fina fijada encima de la ventana. Su diseño, sin dobladillo, permite cortar la tela con unas tijeras para ajustarla a las dimensiones de la abertura en el momento de la instalación.

Equilibrio entre diseño y protección

En el mundo actual, los presupuestos de las familias, en general, no gozan de un amplio margen para llevar a cabo reformas en casa. Es por eso que esta malla es el equilibrio perfecto entre el diseño, la protección y el ahorro, ya que por 4 euros impides a los mosquitos perturbar el sueño.

La malla, ajustada a la medida idónea, permite adornar las ventanas a través de su blanco puro que combina a la perfección con la tonalidad de la habitación, sin dejar de lado la protección necesaria contra las picaduras de los mosquitos en verano.

Al rediseñar de forma inteligente el uso de este elemento esencial de la decoración del hogar, vestir y proteger la casa en los días calurosos se convierte en un acto creativo y accesible para todos. El arte de vivir bonito y bien reside en echarle imaginación a las cosas.