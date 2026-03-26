Adiós a los alargadores aparatosos de siempre: su sustituto ya está aquí y es más cómodo, moderno y ordenado

Si pensamos en la cantidad de electrodomésticos y aparatos electrónicos que tenemos en casa, es fácil darse cuenta de todos los enchufes que necesitamos. Normalmente, solemos recurrir a los alargadores, pero, aunque cumplen su función, son muy poco estéticos, sobre todo si no queda más remedio que dejar el cable a la vista. Afortunadamente, en los últimos años han surgido alternativas muy interesantes para gestionar enchufes y dispositivos de manera segura, ordenada y, sobre todo, visualmente limpia.

Una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado son las regletas tipo torre, que ocupan muchísimo menos espacio y permiten organizar mejor los cables. Mientras que los alargadores de toda la vida se extienden en línea recta y terminan siendo un caos de enchufes y cables cruzados, con estas regletas podemos conectar un amplio abanico de dispositivos sin que los adaptadores se estorben entre sí, un gran punto a favor cuando utilizamos cargadores grandes. Además, la mayoría de modelos incluyen puertos USB integrados, eliminando así la necesidad de utilizar cargadores adicionales para tablets o teléfonos.

El sustituto de los alargadores de toda la vida

Las ventas de regletas tipo torre han aumentado exponencialmente, ya que responden directamente a las necesidades de los hogares actuales. Hoy en día es habitual tener varios dispositivos funcionando al mismo tiempo: un ordenador, un teléfono, un altavoz inteligente, una tablet…

En este contexto, los alargadores tradicionales se quedan muy cortos, tanto en funcionalidad como en diseño. Mientras, gracias a las regletas verticales, podemos centralizar todas las conexiones en un único punto, facilitando el acceso a cada enchufe y reduciendo el desorden visual.

Más allá de la estética, los expertos resaltan la seguridad que ofrecen; muchos modelos cuentan con sistemas de protección contra sobrecargas y están fabricados con materiales resistentes al calor. Además, los enchufes son individuales, lo que evita tener toda la regleta funcionando cuando sólo necesitamos un dispositivo.

Bases de enchufe empotrables o retráctiles

La tecnología avanza a un ritmo de vértigo, y las nuevas soluciones no son sólo una cuestión estética. Cada vez dependemos más de dispositivos electrónicos, los cuales requieren soluciones más seguras, eficientes y adaptadas a hogares modernos. Ya no es suficiente con tener varios enchufes, sino que debemos integrarlos de manera inteligente.

En este contexto, más allá de las regletas tipo torre, han surgido las bases de enchufe empotrables o retráctiles; se integran en muebles, encimera o mesas, quedando completamente ocultas en la superficie. Cuando las necesitamos, sólo tenemos que desplegarlas o extraerlas, ofreciendo varias tomas de corriente, permitiendo mantener una estética limpia y minimalista.

Son especialmente populares en oficinas y cocinas, espacios donde la funcionalidad y el diseño tienen que ir de la mano. Además, de la misma manera que las regletas tipo torre no incluyen sólo enchufes tradicionales, sino también puertos USB o incluso conexiones de datos, ofreciendo así una solución integral para el día a día.

Sin lugar a dudas, la comodidad es una de las principales ventajas que ofrecen; no necesitamos buscar un enchufe detrás de un mueble o agacharnos para enchufar un dispositivo, sino que es suficiente con presionar o tirar de la base para acceder a las tomas. Cuando ya no la necesitamos, la ocultamos de nuevo.

Consejos prácticos

No conectes en una misma regleta varios aparatos de gran potencia como secadores, microondas o calefactores, y comprueba siempre la potencia máxima soportada, ya que normalmente viene indicada en la propia regleta o en su manual. Además, evita usar modelos antiguos y baratos y, en su lugar, escoge opciones con protección contra sobretensiones o con un interruptor diferencial incorporado.

También es importante evitar encadenar regletas entre sí en una misma instalación en serie (“efecto acordeón”), ya que esto multiplica el riesgo de sobrecarga; si no tienes más remedio, utiliza modelos modernos con protector contra sobretensiones integrado.

Por otro lado, sustituye de inmediato cualquier regleta con signos evidentes de desgaste o uso intensivo, como plástico amarillento, grietas o enchufes flojos, y colócalas siempre en zonas ventiladas, nunca debajo de alfombras o muebles que retengan calor. Asimismo, evita la acumulación de polvo en las regletas, pues aumenta el riesgo de incendio, por lo que una buena idea es usar cajones organizadores de cables.

Del mismo modo, no uses regletas en espacios húmedos como baños o cocinas, ya que una protección inadecuada frente al agua o la condensación supone un gran riesgo. Finalmente, desenchufa la regleta si no la utilizas durante largos periodos, especialmente en vacaciones.

Finalmente, cabe señalar que, aunque los aparatos pueden estar apagados, si siguen enchufados a la red, mantienen un consumo de electricidad conocido como consumo fantasma. En España, más de un 7% de la energía eléctrica consumida en los hogares corresponde a este consumo fantasma. Para eliminarlo, sólo tenemos que desenchufar los electrodomésticos y aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando. Con este gesto podemos conseguir un ahorro anual importante en la factura de la luz.