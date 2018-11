¿A qué velocidad crece el pelo?

El pelo crece a una velocidad de unos 0,4 milímetros diarios, lo que supone un centímetro al mes y unos 15 centímetros anuales. Crece de forma más rápida en la mujer adulta que en el hombre y con el envejecimiento la velocidad de crecimiento del mismo va disminuyendo. El crecimiento no es homogéneo, puesto que en una parte determinada del cuero cabelludo tendremos siempre un tanto por ciento de pelos distinta en cada uno de las fases que tiene el ciclo de crecimiento.

Conociendo más sobre el pelo del ser humano

La longitud es proporcional a lo que dura la fase de crecimiento, que suele durar entre dos y seis años. El ciclo de crecimiento del pelo cuenta con tres fases: anágena, también llamada de crecimiento, catágena, que es de transición entre la anágena y la telógena, así como la telógena o de reposo.

Al final la longitud es proporcional a lo que dure la fase de crecimiento, cuanto más tiempo dure, más va a crecer, dependiendo todo ello de factores genéticos, nutricionales, hormonales y del metabolismo. Las velocidades y la duración que tenga esta fase de crecimiento pueden variar dependiendo de la edad que se tenga o de otros factores.

En nuestro cuero cabelludo y en ausencia de enfermedades debemos saber que el pelo crece más rápidamente en la zona de la coronilla que en las regiones temporales. Igualmente hay situaciones en las que aumenta la proporción existente en fase de reposo, tales como:

Cuando se tiene falta de hierro

Enfermedades del tiroides

Hipozinquemia

Episodios de fiebre

Dietas

Después del parto

¿Podemos hacer algo para que crezca con mayor rapidez?

Es posible poder prolongar la fase de crecimiento con medicamentos, se habla del monoxidil, el cual bloquea la acción de un metabolito de la testosterona en el cuero cabelludo que termina revirtiendo la miniaturización de los folículos, que es el proceso por el cual se produce la calvicie.

Cortarse el pelo más o menos no influye

El mayor o menor cuidado de nuestro pelo no tiene influencia en que crezca el bulbo piloso. El crecimiento se produce a varios milímetros de profundidad, lo que hace que cortarse o raparse el pelo no tenga relación con que el pelo crezca más fuerte o sano. Los cambios en el pelo aparecen cuando hay carencias a nivel nutricional o enfermedades del metabolismo. Esperamos que después de todo, no solo conozcas la velocidad a la que crece el pelo, también de su crecimiento.