El Museo Sorolla reabre al público con una ampliación de más de 2.000 m2 tras dos años cerrado

El Museo Sorolla reabrirá este jueves, 15 de octubre, tras permanecer cerrado desde octubre de 2024 por las obras de rehabilitación y ampliación de la casa museo del pintor valenciano, una intervención que incorpora más de 2.000 metros cuadrados de nuevos espacios y que se inaugurará con la exposición temporal ‘Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905-2026)’.

El museo presentará este miércoles a los medios de comunicación la ampliación, proyectada por el estudio Nieto Sobejano Arquitectos como una continuación del inmueble histórico. La ampliación dota al museo de salas de exposiciones temporales y un auditorio, así como otras áreas y servicios destinados al tratamiento, almacenaje y gestión de sus colecciones.

Las obras, iniciadas en 2022 y ejecutadas por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, contemplaban una inversión de 6,5 millones de euros, según anunció el Ministerio de Cultura en 2024.

La actuación buscaba preservar el carácter original de la casa de Joaquín Sorolla y, al mismo tiempo, mejorar sus instalaciones y ampliar los servicios del museo. Las obras han sido las primeras que se realizan en sus más de 110 años de historia del edificio, ya que con anterioridad (en los años 40, 50, 80 y 2000) se habían realizado intervenciones de carácter parcial. La apertura del renovado complejo museístico se preveía a inicios de 2026.

La reapertura estará acompañada de la exposición ‘Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905-2026)’, comisariada por Covadonga Blasco Veganzones y que podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027. La muestra recorre la evolución de la vivienda desde su construcción hasta su transformación en museo, a través de pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, planos, cartas y documentos de archivo.

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El recorrido aborda el proyecto que Sorolla concibió junto al arquitecto Enrique María Repullés y Vargas para integrar la vida familiar, el trabajo artístico y la representación social. También examina las transformaciones que experimentó el inmueble a lo largo de más de un siglo, entre ellas la apertura del gran ventanal del estudio, que ilustra la relación entre la arquitectura, la luz y la creación artística.

En la muestra ‘Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla’ la luz vuelve a convertirse en el elemento que articula la arquitectura: un patio evoca el patio andaluz y las salas, iluminadas cenitalmente mediante lucernarios, reinterpretan los antiguos estudios del pintor.

Junto a los espacios destinados a las exposiciones temporales, el edificio incorpora nuevas áreas para la conservación, el almacenamiento, la restauración, la investigación y la difusión de la obra de Joaquín Sorolla.

La muestra ‘Tras la casa del artista’ pone de manifiesto que el Museo Sorolla nunca ha sido un museo «inmutable». «Como ocurre con toda arquitectura viva, cada intervención ha añadido una nueva capa a su historia. Hoy, la apertura de este nuevo edificio representa un capítulo más en la evolución del museo y permite descubrir cómo la casa del artista continúa transformándose para preservar y compartir su legado con las generaciones futuras», explica en su web el Museo Sorolla.