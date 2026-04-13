The Jazz Room, una experiencia musical que rinde homenaje a este género icónico, combinando tradición e improvisación en un entorno auténtico, llega a Madrid. La propuesta podrá disfrutarse durante el mes de abril en espacios emblemáticos como Café Berlín Club Madrid y la Sala Galileo Galilei.

Durante una hora, talentosos músicos iluminan el escenario con una cuidada selección de las mejores melodías de hot jazz, una fusión única de ragtime, metales y blues, junto a momentos espontáneos de improvisación, el sello distintivo del género. Más que un concierto, The Jazz Room propone una experiencia donde el público puede disfrutar de la música desde mesas de estilo cabaret mientras saborea un cóctel, sumergiéndose por completo en la atmósfera vibrante de la época.

Fever, la plataforma tecnológica líder mundial para descubrir cultura y entretenimiento en vivo, presenta un viaje musical entre Nueva Orleans y los grandes iconos del jazz. La programación propone un recorrido por el alma de Nueva Orleans, cuna de este género icónico, a través de una mezcla de clásicos cuidadosamente seleccionados y espacios de improvisación que permiten redescubrir las raíces de este estilo revolucionario. El repertorio incluye temas como Hello Dolly de Louis Armstrong o Basin Street Blues de Spencer Williams, entre otros.

Además, la experiencia rinde homenaje a dos de los músicos más influyentes de todos los tiempos: Frank Sinatra y Louis Armstrong, con un concierto que reinterpreta su música atemporal en un ambiente íntimo, donde no faltan canciones tan icónicas como Fly Me to the Moon o What a Wonderful World.

Programación de abril

12 de abril – 17:30 y 19:30 horas . The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans Lugar: Sala Galileo Galilei.

. The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans Lugar: Sala Galileo Galilei. 19 de abril – 18:30 y 20:30 horas . The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans Lugar: Café Berlín Club Madrid.

. The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans Lugar: Café Berlín Club Madrid. 26 de abril – 18:00 y 20:00 horas. The Jazz Room: Tributo a Frank Sinatra y Louis Armstrong Lugar: Café Berlín Club Madrid.

Con The Jazz Room, Fever continúa apostando por experiencias culturales innovadoras que transforman la forma de disfrutar la música en vivo, invitando al público a sumergirse en el legado vivo del jazz, donde cada nota cuenta una historia de libertad, creatividad y camaradería.