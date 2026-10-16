20 disfraces de Halloween para mujeres: caseros, baratos, sexis y originales
Las mejores ideas para sorprender en la noche más terrorífica del año sin gastar demasiado y con propuestas para todos los estilos
La noche del 31 de octubre es la ocasión perfecta para dejar volar la creatividad y apostar por personajes icónicos, referencias cinematográficas o clásicos del terror con un toque personal. Tanto si buscas un conjunto sexy como si prefieres una propuesta divertida, elegante o fácil de preparar a última hora, existen alternativas para todos los gustos y presupuestos.
Además, no hace falta comprar un disfraz completo para conseguir un resultado llamativo. Reutilizar ropa, combinar accesorios que ya tengas en casa y recurrir a un maquillaje bien trabajado son algunas de las claves para ahorrar sin renunciar a un look cuidado. La elección dependerá del tiempo disponible, el estilo que quieras conseguir y el tipo de celebración al que vayas a asistir.
20 disfraces de Halloween para mujeres
- Bruja clásica: un vestido negro, unas botas altas, un sombrero puntiagudo y un maquillaje oscuro son suficientes para conseguir uno de los disfraces más emblemáticos de Halloween. Puedes añadir una capa o detalles morados para darle un toque diferente.
- Vampira: apuesta por un vestido negro o rojo, labios intensos, piel pálida y unos colmillos. Si buscas un resultado más sofisticado, incorpora joyas oscuras y una capa larga.
- Miércoles Addams: un vestido negro con cuello blanco, medias oscuras y dos trenzas son las claves de este personaje. El maquillaje sencillo y la expresión seria completan un disfraz reconocible y económico.
- Catwoman: un conjunto negro ajustado, unas botas y una diadema con orejas de gato permiten recrear este look inspirado en la famosa superheroína. El delineado de ojos marcado aporta el toque final.
- Diabla sexi: un vestido rojo o negro, unos cuernos y un maquillaje intenso bastan para conseguir una propuesta atrevida. También puedes añadir medias de rejilla o botas altas para personalizar el conjunto.
- Ángel oscuro: combina un vestido negro con alas oscuras y una aureola del mismo color. Un maquillaje ahumado y algunos accesorios plateados ayudan a crear una versión misteriosa y original.
- Muñeca diabólica: un vestido de estilo infantil, calcetines altos y zapatos tipo merceditas sirven como base. Para conseguir un efecto terrorífico, añade pecas exageradas, labios rojos y pequeñas cicatrices dibujadas con maquillaje.
- Zombie: utiliza ropa vieja que no te importe estropear, desordena el cabello y aplica sombras grises, moradas y rojizas para simular heridas. Es una opción muy económica que permite jugar con diferentes estilos.
- Esqueleto: una camiseta y unos pantalones negros pueden transformarse con pintura blanca para tela o un conjunto con estampado de huesos. El maquillaje de calavera completa este clásico de Halloween.
- Caperucita Roja terrorífica: solo necesitas una falda o vestido, una capa roja y unas botas. Para darle un giro siniestro al cuento, añade maquillaje oscuro y algunos detalles que simulen rasguños.
- Pirata: una camisa blanca, un pantalón negro, un pañuelo y un cinturón ancho son la base de este disfraz. Los pendientes de aro y las botas altas aportan personalidad sin necesidad de comprar un conjunto completo.
- Mimo siniestro: combina prendas negras y blancas, dibuja lágrimas oscuras y perfila los labios para conseguir un maquillaje teatral. Es una alternativa sencilla, reconocible y fácil de adaptar.
- Novia cadáver: un vestido blanco, un velo y un maquillaje pálido con sombras azuladas permiten recrear una estética gótica. Puedes añadir flores artificiales oscuras para conseguir un resultado más elaborado.
- Hada oscura: un vestido negro, unas alas y detalles brillantes crean un disfraz original que mezcla fantasía y misterio. Las sombras metalizadas y los accesorios con forma de estrellas completan el look.
- Vampiresa de época: un vestido largo, un collar llamativo y un peinado elegante permiten conseguir una versión sofisticada del clásico vampiro. Los labios burdeos y una mirada marcada refuerzan la estética gótica.
- Policía de película: una camisa azul, pantalones oscuros, una placa de juguete y un cinturón pueden servir para crear este disfraz. Si buscas un toque más atrevido, puedes jugar con el corte de las prendas y los accesorios.
- Rockera de los años 80: una chaqueta de cuero o efecto piel, unos pantalones ajustados, una camiseta de grupo y unas botas son suficientes. El pelo cardado, los pendientes grandes y el maquillaje intenso completan la propuesta.
- Diosa griega: un vestido blanco o una sábana bien colocada, un cinturón dorado y una corona de hojas permiten recrear este look clásico. Es una opción elegante y fácil de preparar con materiales económicos.
- Marinera fantasma: una camiseta de rayas, una falda o pantalón blanco y azul y un pañuelo al cuello sirven como base. Para adaptarlo a Halloween, añade maquillaje pálido y sombras oscuras alrededor de los ojos.
- Payasa terrorífica: un vestido colorido, unos calcetines llamativos y un maquillaje exagerado son suficientes para crear una propuesta inquietante. Los labios oscuros, las cejas marcadas y las líneas dibujadas alrededor de los ojos aportan el toque más siniestro.