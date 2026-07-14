El Roig Arena abre hoy para ver la semifinal del Mundial 100% gratis: horarios y cómo acceder al pabellón

Valencia se prepara para vivir una gran noche de fútbol. El Roig Arena abrirá este martes sus puertas para que los aficionados puedan seguir en directo, a través de una pantalla gigante, la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará a España y Francia, una iniciativa que permitirá a cientos de seguidores de la selección española disfrutar del encuentro en un ambiente multitudinario y de forma totalmente gratuita.

La apertura del recinto responde a la enorme expectación que ha generado el combinado dirigido por Luis de la Fuente, que se encuentra a un solo paso de alcanzar la final del campeonato del mundo. Con el objetivo de reunir a los aficionados en un mismo espacio y recrear el ambiente propio de un gran evento deportivo, el Roig Arena proyectará el partido en sus instalaciones, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad durante la disputa de la semifinal.

El acceso al recinto será libre y gratuito hasta completar el aforo. Según ha informado la organización, las puertas se abrirán a las 19:00 horas, dos horas antes del inicio del encuentro, previsto para las 21:00. Los asistentes deberán acceder por la puerta C, por lo que se recomienda acudir con suficiente antelación para garantizar la entrada, ya que no será necesario retirar invitaciones ni realizar ninguna reserva previa.

La retransmisión supone además el traslado de este tipo de iniciativas desde La Fonteta, donde numerosos aficionados siguieron los cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, hasta el nuevo Roig Arena, que se estrena como escenario para un evento de estas características. Tras el éxito registrado en el anterior encuentro, la organización ha optado por un recinto con mayor capacidad y mejores prestaciones para responder al creciente interés que despierta la selección española.

El Roig Arena, impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, fue inaugurado en 2025 y está considerado uno de los recintos multiusos más modernos de Europa. Diseñado para albergar competiciones deportivas, conciertos y grandes espectáculos, cuenta con una capacidad para más de 15.000 espectadores en eventos deportivos, además de un avanzado sistema audiovisual y pantallas de gran formato que permitirán seguir el partido con una elevada calidad de imagen.

Durante la retransmisión permanecerán abiertos los distintos puntos de restauración del recinto, de modo que los asistentes podrán adquirir comida y bebida sin necesidad de abandonar las instalaciones. El objetivo es ofrecer una experiencia similar a la de un gran evento en directo, permitiendo a los aficionados compartir el encuentro en un ambiente festivo y acompañado de cientos de seguidores de la selección.

La clasificación de España para las semifinales del Mundial ha disparado la ilusión entre los aficionados. El conjunto de Luis de la Fuente ha firmado un brillante campeonato y afronta ahora uno de sus mayores desafíos ante una Francia liderada por Kylian Mbappé, en un duelo que decidirá qué selección obtiene el billete para la gran final del torneo.