Un hombre de 64 años entró a robar en una casa de Elche y olvidó el móvil: tuvo que llamar a la Policía para recuperarlo

Un hombre de 64 años fue detenido hace unos días en Elche después de dejarse el móvil con el que había entrado a robar. El ladrón llamó horas después con el objetivo de recuperar el teléfono y, sin saberlo, acabó concertando una cita con agentes de la Policía que le detuvieron en el momento por un presunto delito de robo con fuerza. El detenido, natural de la localidad de Orihuela, contaba con antecedentes penales y está a la espera de juicio mientras se busca al cómplice que ayudó a él y a su hermano a cometer el delito.

La hermosa ciudad de Elche fue protagonista el pasado 25 de julio de una historia rocambolesca que tiene como protagonista a un hombre de 64 años que seguro que ha tenido días mejores. Pese a estar cerca de la jubilación, este señor, procedente de la localidad de Orihuela, ha copado durante los últimos días portadas en medios de toda España por el trágico desenlace que tuvo para él esta sucesión de catastróficas desdichas para este hombre y su hermano, que entraron a robar en una vivienda de la localidad (un bajo) que se encontraba en obras.

Todo comenzó con la víctima acudiendo a la comisaría más cercana para denunciar que sobre las 13:00 horas alguien había roto la puerta de su casa y había accedido a la vivienda y que del interior había desaparecido una bicicleta de alta gama valorada en unos 1.500 euros y varios coches de juguete de colección. Además, este vecino de Elche entregó a los policías un teléfono móvil que había aparecido en el escenario de los hechos y que fue la pista definitiva para cazar al ladrón.

El hombre de 64 años acaba detenido por un delito de robo con fuerza

Acto seguido, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la comisaría de Elche se desplazaron a la vivienda para certificar todo lo que había contado la víctima y, tras comprobar que era así, se abrió una investigación para dar con la caza del ladrón. Y fue más fácil de lo previsto, ya que, por sorpresa para todos, un hombre acabó llamando al teléfono móvil que había aparecido en el lugar de los hechos con el objetivo de recuperarlo. Los cabos se ataron fácil: era el hombre que se había dejado el teléfono móvil en la vivienda donde había entrado a robar.

Acto seguido, los agentes de la Policía concertaron una cita con el presunto ladrón en la plaza Primero de Mayo de Elche, donde se encontraron a un hombre de 64 años que reclamaba el teléfono. Lógicamente, fue detenido al momento por un presunto delito de robo con fuerza. Para sorpresa de la Policía (otra más), este individuo portaba parte del botín con él, que eran los coches de colección que habían sustraído de la casa. Después, este vecino de Orihuela, que cuenta con antecedentes penales, confesó que su hermano se había llevado la bicicleta valorada en 1.500 euros. La investigación sigue abierta para recuperar este vehículo mientras se busca a otro cómplice.