Consell y Diputación de Valencia se alían por el agua: 51 millones en 77 depuradoras para 100 municipios

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, han firmado este miércoles un histórico acuerdo que permitirá al Consell invertir 51 millones de euros en la modernización de 62 estaciones de depuración y la construcción de otras 15, que serán nuevas. El histórico acuerdo para impulsar el ahorro y la reutilización del agua afecta a más de 100 municipios.

Los trabajos están previstos en 77 depuradoras valencianas de 13 comarcas de esa misma provincia. El acuerdo contempla una inversión de siete millones de euros en 62 estaciones depuradoras de las 77 antes mencionadas, que necesitan mejoras en los procesos y capacidades operativas, así como en la adaptación a la normativa actual y futura.

Se da la circunstancia de que la Comunidad Valenciana es un «referente en la reutilización de agua», como ha destacado Pérez Llorca. De facto, un 43% del agua reutilizada en toda España es reutilizada en la Comunidad Valenciana. La apuesta del Consell es incrementar esta cifra hasta el 75% con la puesta en marcha de las infraestructuras hídricas que está impulsando la Generalitat Valenciana.

La modernización en depuradoras contempla ocho instalaciones en la Ribera Alta y tres en la Ribera Baja: 10 depuradoras en la Vall d’Albaida; ocho en La Safor y la Plana Utiel-Requena; siete en la Serranía; seis en la Costera; cinco en la Canal, la Hoya de Buñol y el Valle de Ayora; tres en el Rincón; dos en el Campo del Turia y en el Campo de Morvedre.

Los trabajos consistirán en la instalación de maquinaria electromecánica para mejorar los procesos de depuración, desinfección y gestión de lodos, ahorrando así energía; y la sustitución de cuadros eléctricos, bombas de elevación, turbinas, laberintos de desinfección y tecnología antiaatasco.

Entre las nuevas actuaciones incluidas en el acuerdo, hay ocho depuradoras que forman parte del plan de obras de la EPSAR, que son: Andilla, Almiserà-Llocnou de Sant Jeroni; Requena, Puebla de San Miguel, Albaida, Gavarda y Sot de Cher. Y, otras siete, serán de nueva construcción, determinadas por la propia Diputación: Simat de Valldigna, Montserrat, Montroi, Alcira, Godelleta-Loma de los Caballeros, Genovés y Calles. En total, 15 nuevas estaciones con un coste previo de 36 millones de euros. El resto, hasta los 51 millones, está destinado a actuaciones pendientes del anterior convenio y proyectos de dirección y obra.