Barcala baja el IBI en Alicante por segunda vez en la legislatura frente al infierno fiscal de Sánchez

Frente al que ya se conoce como el «infierno fiscal» del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez y apenas una semana después de que cientos de miles de alicantinos hayan tenido que soportar el pago del Impuesto sobre la Renta, el Ayuntamiento de Alicante ha cumplido con su «compromiso de aliviar la carga fiscal un año más», como ha explicado la concejal de Hacienda, Nayma Beldjilali. En concreto, la Junta de Gobierno ha aprobado este martes la que será la segunda rebaja en dos años consecutivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Con esta nueva bajada de impuestos, el ahorro de los alicantinos en materia de IBI se incrementa en 1,1 millones de euros, un 1,20% más respecto al ejercicio anterior. Esta nueva bajada impositiva en la ciudad de Alicante ha sido posible por el acuerdo alcanzado por el PP, que lidera el alcalde, Luis Barcala, y Vox, cuya portavoz es Carmen Robledillo.

Con esta nueva bajada impositiva, el ahorro acumulado por los ciudadanos de Alicante se eleva a 2,2 millones de euros. Y, a ello, hay que agregar otra bajada anterior, del 5% en aquel caso, producida en 2019, también con Luis Barcala como alcalde. La nueva bajada del IBI beneficiará a 336.000 viviendas y locales en el término municipal de Alicante. El tipo de gravamen para bienes urbanos pasa a ser del 0’61291%.

La nueva ordenanza prevé bonificaciones que se aplican a las viviendas de protección oficial, las conocidas como VPO; a las familias numerosas, con una bonificación del 50% que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos. Y, también, a inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, que alcanzan el 50%.

Y, también, a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo.

El pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se establece en Alicante entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año. Los interesados pueden acogerse al fraccionamiento del abono del impuesto hasta en seis plazos.