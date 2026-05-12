El telescopio Hubble tiene los días contados: la novedad de la NASA que lo cambiará todo

La NASA ya tiene el sustituto del telescopio Hubble y llegará este mes de septiembre. La Agencia Espacial Americana tiene previsto lanzar después del verano el nuevo Nancy Grace Roman, que será capaz de observar zonas del espacio en cuestión de días. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo telescopio Nancy Grace Roman, que será toda una revolución por parte de la NASA.

La NASA quiere dar otro golpe sobre la mesa en materia aeroespacial con un nuevo telescopio que supondrá toda una revolución en la forma de presenciar lo desconocido. La Agencia Espacial Americana tiene previsto poner en circulación a partir del mes de septiembre el nuevo Nancy Grace Roman, que es un telescopio mucho más potente que el Hubble y será la joya de la corona de la agencia americana, que sigue liderando la carrera por ser la primera potencia mundial en esta materia.

La NASA ya sacó músculo a primeros de abril con la misión Artemis II, la primera tripulada a la órbita lunar en medio siglo, que hizo llegar a cuatro personas por primera vez a la cara oculta de la Luna. La fotografía tomada desde la Tierra desde un lugar en el que nunca antes había estado el hombre es historia de la humanidad y desde la agencia americana no se conforman con ello. Después de este hito, ahora quieren poner en circulación su nuevo telescopio con el que observar nuevas zonas del espacio. Además, lo hará en cuestión de días.

La madre del telescopio Hubble

El nuevo telescopio de la NASA que llega para sustituir al mítico Hubble es el Nancy Grace Roman, nombre que rinde homenaje a la primera astrónoma jefa de la NASA y madre del telescopio Hubble. La agencia americana ha adelantado plazos con esta joya de la ingeniería y está previsto que sea lanzado el próximo mes de septiembre por el cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy situado en Florida.

«El desarrollo acelerado de Roman es un verdadero ejemplo de éxito de lo que podemos lograr cuando la inversión pública, la experiencia institucional y la iniciativa privada se unen para emprender misiones casi imposibles que cambian el mundo», informó recientemente Jared Isaacman, administración general de la NASA, que ha dejado claro que han acortado plazos y presupuesto para poner en circulación este telescopio después del verano.

La NASA lleva más de diez años trabajando en el Nancy Grace Roman, en el que se han invertido nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares. Por lo que respecta a sus características, esta joya de la ingeniería tiene 12 metros de altura con un espejo principal de 2,4 metros. Tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el Hubble, tardando solo 63 días en cartografiar los mapas. Esto supone todo un avance en lo que tiene que ver con la investigación de otros planetas y demás elementos que se pueden encontrar en el espacio. Se espera que en cinco años pueda generar un archivo de 20.000 terabytes.

«En los primeros cinco años de la misión, se espera que se descubran más de 100.000 mundos distantes, cientos de millones de estrellas y miles de millones de galaxias. Podremos obtener una enorme cantidad de información nueva sobre el universo muy rápidamente después del lanzamiento de Roman», afirmó Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman.

«El telescopio espacial Nancy Grace Roman resolverá interrogantes fundamentales en los campos de la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica», dice la NASA en su página web sobre un telescopio que podrá «bloquear la luz de las estrellas para ver directamente exoplanetas y discos de formación planetaria, completar un censo estadístico de los sistemas planetarios que existen en nuestra galaxia y responder preguntas fundamentales en los campos de la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica en el infrarrojo».