Por qué bostezamos: la ciencia detrás del bostezo contagioso

Hay comportamientos que realizamos tantas veces a lo largo de nuestra vida que terminan pasando desapercibidos. El bostezo es uno de ellos. Lo hacemos de forma continua y desde que nacemos. ¿Qué dice la ciencia de ello? Hay muchas hipótesis, teorías, más o menos sólidas, pero no una explicación realmente completa.

No solo bostezamos los seres humanos, también muchas especies de animales lo hacen. La naturaleza ha creado este hábito o esta necesidad, y seguramente lo haya hecho por alguna razón.

Por qué bostezamos: las teorías científicas más aceptadas

La mayoría de las personas crecimos escuchando que bostezábamos porque el cuerpo necesitaba más oxígeno. Era una explicación sencilla. Cuando estamos cansados respiramos peor, entra menos aire y el organismo responde mediante un bostezo profundo para compensarlo. Suena razonable, pero se han hecho investigaciones.

Las personas seguían bostezando aunque respiraran aire enriquecido con oxígeno. Del mismo modo, aumentar artificialmente la concentración de dióxido de carbono tampoco provocaba más bostezos de forma consistente.

Aquella explicación tan popular empezó a perder fuerza. Con el tiempo surgieron nuevas hipótesis. Una de las más aceptadas actualmente relaciona el bostezo con los cambios en el estado de alerta del cerebro.

Si uno se fija, los bostezos suelen aparecer en momentos muy concretos. Al despertarnos. Antes de dormir. Durante una conferencia interminable. Mientras conducimos en un trayecto monótono. Es decir, cuando nuestro nivel de activación mental está cambiando o disminuyendo.

Lo que puede suceder es que el bostezo tenga más de una función en nuestro cuerpo, y todavía no se conocen todas.

Por qué el bostezo es contagioso: la teoría de la empatía

Lo vemos continuamente, basta que una persona bostece para que lo haga también la persona de al lado. A veces ni siquiera hace falta verlo directamente. Escuchar un bostezo, leer sobre él o simplemente pensar en el tema puede desencadenar la reacción.

Cuando observamos a alguien bostezar, determinadas regiones cerebrales relacionadas con la imitación automática podrían activarse de manera inconsciente. Algunos estudios han encontrado que el bostezo contagioso es más frecuente entre personas con relaciones cercanas. Familiares, parejas o amigos suelen contagiarse más que desconocidos.

Los niños no se contagian. El contagio aparece gradualmente conforme evolucionan determinadas habilidades cognitivas y sociales.

Qué pasa en el cerebro cuando bostezamos

Aunque desde fuera parezca una acción sencilla, el bostezo implica una notable coordinación neurológica. Todo ocurre en cuestión de segundos.

La mandíbula se abre ampliamente, los músculos faciales se tensan. La respiración cambia de ritmo. Los ojos pueden lagrimear ligeramente. El cuello participa en el movimiento. Incluso se producen variaciones temporales en algunos parámetros fisiológicos.

Detrás de esa secuencia existe una auténtica coreografía cerebral y se estudia desde hace años esta curiosa coordinación en nuestro cuerpo.

Los investigadores conocen muchas piezas del rompecabezas, pero todavía faltan algunas para comprender exactamente cómo se coordina todo el proceso. Es una situación relativamente habitual en neurociencia. Cuanto más se estudia el cerebro, más evidente resulta su extraordinaria complejidad.

¿Para qué sirve el bostezo según la ciencia?

No hay una respuesta convincente. Lo que existe es un conjunto de funciones potenciales respaldadas en diferente medida por la evidencia disponible.

Una de las más aceptadas es la regulación del nivel de alerta.

Cuando nuestro cerebro comienza a reducir su actividad o atraviesa una transición entre distintos estados fisiológicos, el bostezo podría contribuir a restaurar temporalmente la atención. No sería una especie de interruptor mágico que elimina el sueño, pero sí un mecanismo que ayuda a reorganizar ciertos procesos internos.

La hipótesis del enfriamiento cerebral también ocupa un lugar destacado. El cerebro es un órgano extremadamente activo. Consume una enorme cantidad de energía y genera calor de forma constante. Algunos investigadores consideran que el bostezo podría colaborar en la regulación térmica mediante cambios fisiológicos relativamente sutiles.

Hay otra posibilidad que suele recibir menos atención fuera del ámbito científico: la función social.

Por qué bostezamos cuando tenemos sueño o aburrimiento

Pocas situaciones generan más bostezos que una noche mal dormida o una actividad terriblemente aburrida.

Y no es casualidad. Cuando sentimos sueño, el cerebro comienza a modificar progresivamente su nivel de actividad. Los sistemas responsables de mantenernos despiertos reducen su intensidad y aumenta la presión biológica para descansar. Es precisamente en esas transiciones cuando aparecen muchos bostezos.

Lo curioso es que no solo suceden cuando estamos a punto de dormirnos. También son frecuentes justo después de despertarnos. Esto refuerza la idea de que el bostezo está relacionado con los cambios de estado más que con el sueño en sí mismo.

El aburrimiento es similar en esto a la fatiga. Por eso muchas personas bostezan durante reuniones interminables, clases especialmente monótonas o trayectos largos por carreteras rectas donde apenas ocurre nada.

Sin embargo, hay un detalle que suele sorprender. También podemos bostezar cuando estamos nerviosos. Algunos deportistas lo hacen antes de competir. Se ha observado en músicos antes de salir al escenario, en estudiantes antes de un examen e incluso en personas que esperan una entrevista de trabajo importante.

El bostezo nos recuerda que incluso los gestos más corrientes pueden esconder mecanismos biológicos sorprendentemente complejos.