Los productos que no podemos reciclar y no lo sabías hasta ahora

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Un día que podemos aprovechar para concienciar a nuestros hijos, allegados o a nuestra comunidad sobre la importancia del reciclaje, aunque cada vez más aumenta el número de personas que están más que concienciadas y reciclan todo lo que pueden, pero ¿sabías que existen residuos que no se pueden reciclar? Son productos que incluso en algunos casos utilizamos de forma habitual, de modo que nos parece importante explicaros cuáles son los productos que no podemos reciclar y que no sabías hasta ahora ya que de este modo, es posible que intentes reducir su consumo para no generar un residuo incapaz de ser reciclado.

Los productos que no podemos reciclar

La creciente sensibilidad por el medio ambiente ha llevado al desarrollo de una atención particular hacia el reciclaje y la recolección separada. Sin embargo, a menudo se cometen errores: a veces los objetos que crees que puedes reciclar no son reciclables y en concreto, estos que os enumeramos siempre acabarán en el contenedor gris sin que podamos tirarlo a cualquier otro contenedor de reciclaje.

Tubo de la pasta dental

Todos nos cepillamos los dientes a diario y además varias veces, por lo que son muchos los tubos de pasta dental que se gastan en todo el mundo. Sin embargo, no se pueden reciclar debido a que para su fabricación se utilizan muchos plásticos laminados pero también aluminio, que hace que sean imposible el tirarlos al contenedor del plástico, dado que sería complicado separar todos los plásticos que se usan (y el aluminio) para un reciclaje correcto. Sin embargo, la caja de cartón en la que vienen estos tubos se puede tirar sin problema al contenedor de papel y cartón.

Mecheros

Por separado, las partes de un mechero sí que podrían reciclarse, pero en conjunto es del todo imposible. La base es de plástico, el cabezal de acero y la piedra que hacemos girar para crear fricción es de alambre de acero serrado templado.

Bolsas de patatas fritas

Las bolsas de patatas fritas y de los snacks en general están hechas de plástico, pero también, en el interior, de aluminio con PVC lo que imposibilita el que puedan ser recicladas. De hecho, el PVC es de los plásticos más difíciles de reciclar o de recuperar y con ello, que se necesite una mayor inversión para reciclarlo y de ahí que siempre acabe en vertederos sin ningún tipo de tratamiento.

Cuchillas de afeitar

Las cuchillas de afeitar son otro producto de consumo más que utilizado en el mundo pero que no se pueden reciclar. De hecho tienen un gran impacto medioambiental dado que aunque son de plástico no son consideradas un envase y además tienen la cuchilla de acero inoxidable por lo que no vamos a poder tirarla al contenedor amarillo. Se deben llevar a un punto limpio aunque la mayoría de gente que las usa las suele tirar a la basura «normal».

Escoba, recogedor y o cubo de la fregona

Todo lo que sean elementos para la limpieza de casa como escobas, fregonas, el recogedor o el cubo de plástico suelen ser funcionales durante mucho tiempo, pero cuando ya no nos sirven, no se aconseja tirarlo al cubo del plástico por mucho que pensemos que es así dado que no son sólo de este material. De hecho, lo que se recomienda es llevar este tipo de productos al punto limpio de modo que puedan reciclarlos dándoles una segunda vida.

Sólo en el caso de que el utensilio sea 100% de plástico, se puede tirar al contenedor amarillo.

Fotografías

No pienses que las fotografías pueden tirarse al contenedor del papel y cartón. De hecho si lo haces, se mezclarán con el resto de residuos de este contenedor y acabarán dando como resultado una pasta reciclada de peor calidad. Por suerte hoy en día (al menos para la cuestión que nos ocupa), con el uso de las cámaras de los móviles ya no se imprimen o revelan tantas fotos.