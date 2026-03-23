Inquietante hallazgo en Rumanía: encuentran una bacteria de hace 5.000 años inmune a los antibióticos modernos

Para comprender cómo evoluciona la vida en condiciones adversas, primero hay que estudiar microorganismos conservados en ambientes extremos. Entre esos organismos destaca la bacteria, que como la mayoría ya sabe, es un tipo de microorganismo capaz de adaptarse a temperaturas extremas, falta de nutrientes o elevados niveles de salinidad.

En regiones frías del planeta, algunas bacterias quedan atrapadas durante milenios en capas de hielo que actúan como auténticas cápsulas del tiempo. Analizar el ADN de cada bacteria permite rastrear procesos evolutivos y mecanismos biológicos que surgieron mucho antes del desarrollo de la medicina moderna.

Una bacteria hallada en hielo subterráneo de Rumanía que es inmune a los antibióticos

Un grupo de investigadores ha identificado en Rumanía una bacteria con aproximadamente 5.000 años de antigüedad que presenta resistencia a varios antibióticos actuales. El microorganismo fue recuperado de una capa de hielo de la cueva de Scărișoara, una formación subterránea situada en los montes Apuseni que conserva hielo acumulado durante miles de años.

El artículo fue publicado en la revista científica Frontiers in Microbiology y en él, los científicos aislaron una cepa denominada Psychrobacter SC65A.3, perteneciente a un grupo de bacterias adaptadas a ambientes extremadamente fríos.

Para recuperar el microorganismo, el equipo perforó un núcleo de hielo de unos 25 metros de profundidad en una zona conocida como el Gran Salón de la cueva. Este núcleo representa un registro congelado que abarca cerca de 13.000 años de historia ambiental.

Con el fin de evitar contaminación externa, las muestras fueron selladas en bolsas estériles y transportadas congeladas al laboratorio. Allí se aislaron varias bacterias y se analizaron sus genomas para identificar genes relacionados con la adaptación al frío y con la resistencia a antibióticos.

¿Cómo se analizó la bacteria encontrada en esta cueva de hielo rumana?

Una vez aislada la cepa Psychrobacter SC65A.3, los investigadores realizaron pruebas para conocer cómo reaccionaba la bacteria frente a diferentes medicamentos antimicrobianos.

En total, el microorganismo fue expuesto a 28 antibióticos pertenecientes a diez clases diferentes. Muchos de estos fármacos se emplean en la práctica médica para tratar infecciones graves. Los resultados mostraron que la bacteria era resistente a diez antibióticos, entre ellos:

Rifampicina.

Vancomicina.

Ciprofloxacino.

Estos medicamentos se utilizan en tratamientos contra enfermedades como tuberculosis, infecciones intestinales o infecciones urinarias.

La investigadora Cristina Purcarea, del Instituto de Biología de Bucarest, explicó: «La cepa bacteriana Psychrobacter SC65A.3 aislada de la cueva de hielo Scărișoara muestra resistencia a múltiples antibióticos modernos y posee más de cien genes relacionados con la resistencia».

Los inquietantes genes de resistencia que posee esta bacteria antigua

El análisis genómico reveló que esta bacteria contiene más de 100 genes asociados a resistencia antimicrobiana. Estos genes permiten al microorganismo sobrevivir cuando entra en contacto con determinados antibióticos.

Entre los genes detectados aparecen variantes relacionadas con mecanismos conocidos de resistencia, como modificaciones en proteínas celulares o sistemas de expulsión de sustancias tóxicas.

Además, los investigadores identificaron casi 600 genes cuya función todavía no ha sido determinada, lo que indica que este microorganismo podría contener procesos biológicos aún desconocidos.

En las pruebas de laboratorio, la bacteria también mostró otra característica relevante: la capacidad de inhibir el crecimiento de algunos microorganismos problemáticos en entornos hospitalarios.

Entre ellos figuran patógenos asociados al grupo ESKAPE, conocido por incluir bacterias que presentan altos niveles de resistencia a antibióticos.

¿Qué simboliza este hallazgo rumano para la investigación científica?

El descubrimiento tiene implicaciones para el estudio de la resistencia antimicrobiana. Según los investigadores, los entornos congelados pueden actuar como reservorios naturales de genes de resistencia que existían mucho antes del uso de antibióticos en medicina.

Esto sugiere que ciertos mecanismos biológicos que permiten a una bacteria sobrevivir frente a estos compuestos ya estaban presentes en la naturaleza miles de años atrás.

Al mismo tiempo, el microorganismo presenta características que podrían resultar útiles para la investigación biotecnológica. El análisis identificó 11 genes capaces de producir compuestos con actividad antimicrobiana, lo que podría contribuir al desarrollo de nuevos medicamentos o enzimas industriales.

Para concluir, los científicos también detectaron genes relacionados con la adaptación al frío y la respuesta al estrés ambiental, elementos clave para comprender cómo sobreviven las bacterias en condiciones extremas.