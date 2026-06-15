Fases de la Luna en junio de 2026: fechas y horas exactas del calendario lunar

Durante este mes de junio se sucederán las cuatro fases principales del ciclo lunar. Lo harán de forma bastante repartida, marcando el ritmo de un junio que también coincide con uno de los momentos astronómicos más importantes del año: el solsticio de verano en el hemisferio norte.

Todo comenzará en junio de este año con el cuarto menguante del día 8. Una semana después llegará la luna nueva. El cuarto creciente coincidirá prácticamente con la entrada del verano astronómico y el mes terminará con una luna llena muy especial: la conocida Luna de Fresa.

Las cuatro fases de la Luna en junio de 2026: fechas y horas

Todas las fases lunares se basan en la posición de La Luna entre la Tierra y el sol.

Cuarto menguante: lunes 8 de junio

El lunes 8 de junio de 2026 tendrá su momento sobre las 11:01 UTC, que son las 13:01 horas en la España peninsular. Desde el hemisferio norte podrá verse la mitad izquierda de la luna iluminada.

Es una imagen muy reconocible. No tan espectacular como una luna llena, quizá, pero sí una de las más agradecidas para quien disfruta observando detalles de la superficie lunar.

Los cráteres parecen más profundos. Las montañas proyectan sombras largas. Los contrastes se vuelven mucho más evidentes.

Muchos aficionados a la observación astronómica consideran que los días cercanos al cuarto menguante son incluso más interesantes que los de luna llena. Puede sonar extraño, pero tiene sentido. Cuando toda la superficie está iluminada, los relieves se suavizan visualmente. En cambio, con la iluminación lateral aparecen matices que normalmente pasan desapercibidos.

Otro aspecto interesante es que la luminosidad nocturna comienza a disminuir progresivamente. Las noches se vuelven algo más oscuras y eso siempre beneficia la observación del cielo profundo.

Luna nueva: lunes 15 de junio

La luna nueva llegará el lunes 15 de junio de 2026. Astronómicamente, ocurrirá alrededor de las 03:54 UTC, aproximadamente las 05:54 de la madrugada en España peninsular.

Es la fase menos llamativa para quien espera ver una gran Luna en el cielo. No la apreciamos bien desde la Tierra, porque nos muestra la parte no iluminada. Sin embargo y a falta de este brillo contemplamos mejor otros objetos celestes.

Cuarto creciente: domingo 21 de junio — el día del solsticio

La siguiente parada del calendario lunar será el cuarto creciente, previsto para el domingo 21 de junio de 2026. El instante astronómico tendrá lugar hacia las 22:55 UTC, ya entrada la noche en gran parte de Europa.

Esta fase suele resultar muy fácil de identificar. La Luna aparece iluminada por su mitad derecha y gana protagonismo cada jornada que pasa. Es una especie de transición entre la oscuridad de la luna nueva y el brillo intenso que alcanzará días después.

En términos de observación, es probablemente una de las fases más agradecidas del ciclo completo.

Luna llena: martes 30 de junio — la Luna de Fresa

El ciclo principal de junio concluirá con la luna llena del martes 30 de junio de 2026. El plenilunio se producirá durante la madrugada y será visible como una Luna completamente iluminada desde la perspectiva terrestre.

La luna llena siempre genera expectación. Quizá porque es la fase más evidente. Quizá porque sigue conservando algo de esa capacidad de llamar nuestra atención incluso en ciudades con mucha contaminación lumínica.

No hace falta buscarla, ella sola se hace notar.

Qué es la Luna de Fresa de junio

Cada luna llena del año posee nombres tradicionales asociados a distintas culturas y épocas históricas. En el caso de junio, el nombre más extendido es Luna de Fresa.

A menudo genera cierta confusión. No la veremos de un color rosa intenso, sino que solo brilla y luce más. El nombre viene de los pueblos americanos indígenas que daban nombres a la luna según calendarios. La luna llena de junio coincidía con la temporada de recolección de fresas silvestres y terminó adoptando esa denominación.

Por qué el cuarto creciente de junio coincide con el solsticio de verano

En realidad no existe una conexión física especial entre estos dos eventos. Se tratará de una coincidencia temporal, y una coincidencia llamativa, eso sí. El día 21 de junio llega de forma oficial el verano en el hemisferio norte y además la Luna entra en su cuarto creciente.

Para qué sirve conocer las fases lunares: jardinería, pesca y astronomía

Planificar una sesión de observación sin consultar el calendario lunar puede arruinar una noche entera. Una luna llena ilumina tanto el cielo que dificulta la observación de objetos débiles. En cambio, durante la luna nueva las condiciones suelen ser mucho mejores.

Los fotógrafos nocturnos también dependen bastante de estas fases. No es lo mismo fotografiar un paisaje iluminado por la Luna que intentar capturar el centro galáctico de la Vía Láctea.

Mejores noches para observar el cielo en junio de 2026

Si hubiera que elegir una ventana ideal para observar el firmamento durante junio, probablemente sería la comprendida entre los días 13 y 18. La cercanía de la luna nueva permitirá disfrutar de cielos considerablemente más oscuros.

Eso marca una diferencia enorme. Lejos de las luces urbanas pueden apreciarse miles de estrellas a simple vista. La banda lechosa de la Vía Láctea se vuelve mucho más evidente y algunos objetos del catálogo Messier resultan accesibles incluso con instrumentos modestos.

Eventos astronómicos destacados en junio de 2026

Junio no estará marcado únicamente por las fases lunares. Hay que destacar también la conjunción o aproximación de Venus y Júpiter del 9 de junio. Como hemos dicho, llega el día 21 el solsticio de verano.