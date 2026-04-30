Este diminuto dinosaurio desafía las leyes naturales de la evolución: hallan un esqueleto de hace 90 millones de años

Hallan un esqueleto de hace 90 millones de años, un diminuto dinosaurio que se ha convertido en uno de los más destacados de estos días. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas en estos días en los que cada detalle cuenta. La ciencia nos descubre un tipo de animal que nunca se ha repetido. Pese a estar en el mismo planeta y disponer de un pasado previo, no hemos visto a ver estos dinosaurios que desafían las leyes naturales de la evolución.

Cuesta creer que los dinosaurios fueron anteriores al ser humano, compartiendo el mismo espacio. Hace millones de años, habitaron un planeta que puede ser muy distinto en la actualidad de lo que era. Estaremos ante un descubrimiento que pone los pelos de punta y nos sitúa ante unas leyes naturales de la evolución que caen en picado ante este descubrimiento esencial. Este esqueleto nos sitúa en un punto de no retorno, con un dinosaurio pequeño que cuesta creer que haya sobrevivido en un mundo de animales gigantescos.

Desafía las leyes naturales de la evolución este diminuto dinosaurio

Un dinosaurio de pequeñas dimensiones parece imposible de tener en consideración. En especial, si descubrimos que estamos ante un animal que, sin duda alguna, puede acabar siendo la antesala de algo más. De un cambio de tendencia en estos días en los que cada detalle cuenta.

Esta evolución que nos explicó Darwin y responde a unas leyes que marcan la diferencia. Sobrevivir en un planeta en el que se deben alimentar correctamente y escapar de los depredadores, no parece una tarea fácil, pero lo es. Es momento de apostar claramente por un descubrimiento que lo cambia todo.

Un pequeño dinosaurio que realmente no sabemos ni cómo pudo llegar a evolucionar hace tantos millones de años. Estamos ante una serie de cambios que podemos apreciar de un mundo que, en aquellos tiempos, no parece que siguiera una norma clara.

Estudiar a unos animales que ya no existen, es todo un reto, aunque podremos empezar a hacerlo de una manera diferente. Con la ayuda de unos cambios que pueden llegar en todo momento y nos servirán de referencia. Cada pequeño gesto que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, tal y como vemos en este pequeño dinosaurio que hizo posible lo imposible.

Hallan un esqueleto de 90 millones de años

La revista Nature nos explica en un reciente artículo este increíble descubrimiento: «Los Alvarezsauroides son un clado enigmático de dinosaurios terópodos predominantemente de cuerpo pequeño que se conocen principalmente desde los períodos Jurásicos hasta Cretácico de Asia y América del Sur1,2,3. Los alvarezsauroides del Cretácico tardío poseen miermas deforales especializadas adaptadas para cavar4,5, dientes supernumerarios pequeños y mayores capacidades sensoriales6, y se interpretan como mirmecofagos. Se supone que exhiben miniaturización evolutiva junto con su especialización dietética2. Los taxones sudamericanos fragmentarios se arregan tradicionalmente como un grado parafilético con respecto a la subclada asiática del Cretácico tardío Parvicursorinae2,3, invocando la dispersión para explicar sus distribuciones disyuntas. Aquí describimos un esqueleto del alvarezsauroide Alnashetri cerropoliciensis7 que representa, hasta donde sabemos, el taxón sudamericano más completo y pequeño hasta la fecha».

Siguiendo con la misma explicación: «También reconocemos dos alvarezsauroides entre los taxones históricos del hemisferio norte. El análisis filogenético recupera Alnashetri entre los no álvarezáuridos basales, lo que hace que los taxones sudamericanos sean polifiléticos. Combinados con los nuevos taxones reconocidos aquí, nuestros análisis biogeográficos infiren una distribución ancestral pangeana para Alvarezsauroidea, con la vicariencia dominando la historia temprana del clado. La primera posición de ramificación de Alnashetri entre parientes de cuerpo más grande revisa los modelos más ajustados de la evolución del tamaño corporal en los alvarezsauroides; no encontramos apoyo para la miniaturización evolutiva, sino más bien, encontramos apoyo para la evolución repetida dentro de un rango estrecho de tamaño corporal».

Los expertos en PrehistoriaFandom nos explican un poco más las características de estos animales: «Los alvarezsáuridos son una enigmática familia de dinosaurios pequeños y medianos, de largas patas, estrechamente emparentados con las aves. La longitud de los alvarezsáuridos oscilaba entre 0,5 y 2 m, aunque un miembro pudo haber sido substancialmente más grandes, el europeo heptasteornis, también llamado elopterix, que pudo haber alcanzado los 2,5 m de longitud. Se sabe que al menos una especie de alvarezsáurido, shuvuia, poseía plumas. La familia es reconocida por tener cráneos ligeros y estilizados, con brazos fuertes y cortos armados con una garra grande cada uno. Antes del descubrimiento de shuvuia, mononico era la especie más completa, y basándose en ésta, se creía que la mano de los alvarezsáuridos tenía un único dedo, de gran tamaño relativo. Ahora se sabe que la mayoría de los alvarezsáuridos probablemente nunca perdieron los dos otros dedos, aunque éstos se habrían atrofiado casi totalmente. El género Alvarezsaurus, y la familia Alvaresauridae fueron nombrados en honor al historiador argentino Don Gregorio Álvarez».