Está confirmado: las auroras boreales llegan mañana a España y estas son las mejores zonas para verlas

Todos los fans de la astronomía en España están de suerte. Uno de los fenómenos más esperados llega a la península a finales de esta semana gracias a la combinación de varios fenómenos meteorológicos. Mañana, viernes 19 de marzo, podremos disfrutar de alguna aurora boreal en el cielo de algunas comunidades autónomas de nuestro país.

El subidón en la actividad solar, la llegada del equinoccio de primavera o los cielos más oscuros influenciados por una nueva fase lunar son algunos de los fenómenos que hacen que podamos disfrutar de este particular espectáculo en algunos de nuestros cielos. Aunque puede ser que disfrutemos de las auroras boreales en todo el país, comunidades como Galicia, Asturias o Cantabria son las mejores zonas para ver alguna aurora boreal en España. También zonas de gran altitud, como miradores o montañas, son otro sitio privilegiado en el que disfrutar este fenómeno. Para ver las auroras boreales, la mejor opción va a ser siempre acudir a zonas con una baja contaminación lumínica y buena visibilidad hacia el norte durante el momento de exposición de este fenómeno.

¿Por qué aparecen las auroras boreales?

Las auroras boreales, más comunes en los países nórdicos, se forman cuando las partículas cargadas de energía solar chocan activamente con el campo magnético terrestre, canalizando así esta energía hacia los polos. Una vez en los polos, llegan hacia la alta atmósfera y el oxígeno y nitrógeno presentes en estas partículas se excitan y liberan energía en forma de luz.

La presencia de alguna aurora boreal en España es un fenómeno más común de lo que pudiera parecer. Todos los años vemos al menos una aurora boreal en nuestro país; este fenómeno se acentúa con la llegada de la primavera o del otoño, cuando es más común. En los últimos 3 años hemos vivido un repunte en la aparición de auroras boreales en nuestro país por estar en el punto más alto del ciclo solar.