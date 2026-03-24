España también estará en la misión de la NASA a la Luna: el sistema diseñado en Madrid que van a usar en Artemis II

El próximo 1 de abril de 2026, la misión Artemis II de la NASA despegará hacia la Luna tras medio siglo sin que la humanidad pise el satélite de la Tierra. Las personas seleccionadas para la misión no tocarán la Luna, sino que rodearán la superficie lunar durante 10 días, siendo los seres humanos que más lejos hayan llegado de la Tierra.

La nave contará con dos módulos: una cápsula de tripulación fabricada por Lockheed Martin para la NASA y el orbital de servicio europeo, proporcionado por la Agencia Espacial Europea, con la alemana Airbus Defence and Space como contratista principal. En esta última, donde España cobra protagonismo al tener una unidad de control térmico procedente de Madrid, que corre a cargo de Airbus Crisa.

El TCU llega de Tres Cantos. La planta de Airbus Crisa en Tres Cantos (Madrid) ha diseñado, fabricado y validado la Unidad de Control Térmico (TCU) del Módulo de Servicio Europeo. Según explica la empresa madrileña, la pieza les dará a los astronautas el suministro de aire y agua, al tiempo que garantizará que la temperatura a bordo se mantenga dentro de niveles confortables.

Importancia de la misión de la NASA a la Luna

La NASA ha reconocido que es la primera vez en la historia que se ha confiado a una empresa no estadounidense la construcción de un elemento crucial para una misión espacial tripulada de Estados Unidos. Crisa se centra en el desarrollo y fabricación de componentes electrónicos para misiones espaciales, tanto para el grupo Airbus como para terceros.

La relación entre España y la Luna viene de lejos. Sin ir muy lejos, en la misión Apolo, la antena por la que recibimos las primeras palabras de Neil Armstrong era de Fresnedillas de la Oliva (Madrid). Ahora se pega un salto cualitativo, ya que ahora son componentes integrados en una nave tripulada.