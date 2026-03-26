El enigma de los ‘muñecos de nieve’ del espacio: el secreto de su formación tras la órbita de Neptuno

La formación de los muñecos de nieve tras la órbita de Neptuno ha sido descubierta por los científicos que no dudan en darnos algunos detalles claves. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado lo que nos estaba esperando. Sin duda alguna, tocará conocer en primera persona qué puede suceder en un espacio exterior plagado de misterios.

El ser humano se enfrenta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos viajes o descubrimiento de un universo que guarda más de una sorpresa. Imaginarse estos muñecos de nieve interestelares no es complicado, tienen la forma de esos muñecos de nieve que hacemos en la Tierra colocando dos bolas, una encima de otra, para darle la forma de muñeco. Pero, lo más sorprendente es que llegan de un lugar interplanetario que nadie hubiera imaginado que acabarían siendo una realidad. Un planeta lejano que nos ha revelado un enigma de esos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero son una realidad.

Los muñecos de nieve del espacio son un gran enigma

La posición de estos elementos en el espacio más lejano al que ha llegado el ser humano es lo que hace que los llamemos de esta manera. No dejan de ser muñecos de nieve, aunque sin la nieve que tenemos en la Tierra, con una composición un poco distinta.

Neptuno es uno de los planetas del sistema solar que estamos investigando y que puede acabar de darnos más de una sorpresa al descubrir qué se esconde en sus profundidades. Este universo que acaba siendo la antesala de algo más, de un destino que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en un secreto a voces para todos.

Es hora de conocer qué puede pasar en este lugar lejano en el que quizás descubriremos unos muñecos con ciertas novedades. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado que podríamos encontrar.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, podrían acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unos días en los que quizás tendremos que ver muñecos de nieve en el espacio por una importante razón que nos golpeará de lleno.

El secreto de su formación tras la órbita de Neptuno

Tal y como nos explican los expertos de la Royal Astronomical Society: «Los astrónomos han debatido durante mucho tiempo por qué tantos objetos helados en el sistema solar exterior parecen muñecos de nieve. Ahora, gracias a una nueva simulación por computadora en un trabajo de investigación publicado en Avisos Mensuales de la Real Sociedad Astronómica, los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) tienen evidencia del proceso sorprendentemente simple que podría ser responsable de su creación. Mucho más allá del violento y caótico cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se encuentra lo que se conoce como el cinturón de Kuiper. Allí, más allá de Neptuno, hay bloques de construcción helados e intactos del amanecer del sistema solar, conocidos como planetesimales. Aproximadamente uno de cada 10 de estos objetos son binarios de contacto, planetesimales que tienen la forma de dos esferas conectadas, muy similar a un muñeco de nieve, que incluye el objeto más distante y primitivo jamás explorado por una nave espacial, el cuerpo ultra-rojo de 4 mil millones de años de antigüedad conocido como Arrokoth, que fue descubierto en 2014 por la nave espacial New Horizons de la NASA».

Siguiendo con la misma explicación: «Pero cómo llegaron a ser objetos como Arrokoth ha sido un misterio durante mucho tiempo. Jackson Barnes, un estudiante graduado de MSU, ha creado la primera simulación que reproduce la forma de dos lóbulos de forma natural con colapso gravitacional. Los modelos computacionales anteriores trataban a los objetos que chocaban como manchas fluidas que se fusionaban en esferas, lo que imposibilitaba formar estas formas únicas. Pero con la ayuda del Instituto de Investigación Habilitada Cibernética (ICER) de MSU y su clúster de computación de alto rendimiento, Barnes dice que sus simulaciones producen un entorno más realista que permite que los objetos conserven su fuerza y descansen entre sí. Otras teorías de formación involucran eventos especiales o fenómenos exóticos que, si bien son posibles, no es probable que ocurran de forma regular. «Si pensamos que el 10 por ciento de los objetos planetesimales son binarios de contacto, el proceso que los forma no puede ser raro», dijo el profesor de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente Seth Jacobson, autor principal del artículo. «El colapso gravitacional encaja muy bien con lo que hemos observado».