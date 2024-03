Dormir no es la solución: esto es lo que debes hacer para descansar según la ciencia

Esto es lo que debes hacer para descansar según la ciencia, dormir no parece que sea la solución, aunque sí que puede ayudar. Ahora que empezarán las vacaciones de muchas personas hay sobre la mesa la posibilidad de descansar o no, que no todos tienen.

Especialmente cuando estamos ante unas vacaciones por delante, hacer algunos planing obliga también a poner sobre la mesa qué es lo que debemos hacer para cargar pilas. No solo dormir esas merecidas 8 horas es algo que debe estar bien escrito, sino que necesitamos algo más.

Dormir no es la solución a todos tus problemas

A la hora de poder acabar con ese cansancio que podemos tener desde hace tiempo en nuestro cuerpo, no todo se soluciona con pasar horas y horas en la cama. De hecho, dormir, no arreglará nada, sino que puede añadir otros inconvenientes como este aumento de la sensación de que estamos perdiendo parte del tiempo.

Estas vacaciones, está claro que debes dormir un poco más, pero cuidado, porque también debes descansar con todas las letras. Es decir, preparar tu cuerpo y mente para hacer aquello que siempre has deseado, ponerte manos a la obra con aquellas actividades que te sirvan para descansar.

Quizás parezca una contradicción, esta llegada de elementos que pueden parecer que, en lugar de ayudarnos a estar en plena forma, estamos cansándonos aún más. A veces un poco de actividad es necesaria, de hecho, es recomendable, hacer algo, aunque parezca que nos canse más.

No todo es dormir para desconectar o mantenernos centrados en el presente, hay actividades que los especialistas recomiendan y que no siempre son las que implican ese descanso que asociamos con dormir o no hacer nada. Ha llegado el momento de empezar a prepararnos para el futuro especialmente para dar la bienvenida a este giro radical al que nos enfrentamos.

Ha llegado el momento de empezar a preparar las vacaciones y ese merecido descanso contra el que aprendemos a convivir. Estamos tan acostumbrados a aprovechar al máximo las horas del día, quizás sacrificando algo tan importante como dormir que las consecuencias de estos actos pueden ser terribles.

Según los expertos debes hacer algo más que dormir para descansar o estar viendo películas en el sofá, puedes cuidar tu cuerpo y mente de una manera muy distinta.

Esto es lo que debes hacer para descansar según la ciencia

Los expertos recomiendan moverse un poco, correr o incluso realizar una actividad que aleje de nuestra mente determinadas preocupaciones. De la misma forma que descansar consigue que nuestro cuerpo cargue un poco las piernas, las consecuencias de esta actividad pueden ser las deseadas.

Correr tiene casi los mismos efectos que meditar. Ese efecto de ponerse manos a la obra para poder estar en plena forma se consigue con unos minutos en los que nos centraremos en el aquí y ahora. Todos deberíamos ser capaces de meditar, incluso se recomienda con los más pequeños crear este hábito.

De la misma forma que también debemos practicar alguna actividad que nos ayude a descansar. Aunque pueda parecer que corriendo nos cansamos más, estamos liberando parte del estrés acumulado que puede acabar siendo el que peores consecuencias para la salud tenga si a la larga no encontramos la forma de retirarlo.

El estrés es uno de los males de nuestra sociedad que ha acabado siendo un gran enemigo de este tipo de problemas que acabará siendo el que nos acompañe en estos días que estamos viviendo. Un descanso contra el que quizás no luchamos y con el que deberíamos empezar a familiarizarnos.

Nuestro cuerpo debe ser capaz de empezar a moverse un poco más y de descansar sus horas. A diario, deberíamos priorizar esas horas de sueño que quizás sacrificamos por ver la televisión o determinadas actividades sociales que nada tienen que ver con esa salud que buscamos.

Los expertos tienen muy claro que para lograr esa calidad del sueño que buscamos, un poco de acción nunca viene mal, sino más bien todo lo contrario. Debemos poner en práctica esa acción que acabará siendo la que marque la diferencia en estos días.

Crear el planning ideal en el que nos demos la importancia que nos merecemos es algo indispensable. Especialmente en estos días en los que debemos estar preparados para todo. Ha llegado el momento de comenzar a poner en práctica una serie de detalles que nos ayuden a descansar como nos merecemos.

Toma nota de cómo conseguir aquello que te propones de cara a esta nueva temporada que está por llegar y puede ser crucial en este momento. El tiempo puede jugar en nuestra contra en estos días de vacaciones, por lo que siempre debemos darnos la prioridad que necesitamos. Más allá de dormir hay otras acciones que debemos realizar para descansar como nos merecemos.