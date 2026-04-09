Descubrimiento sorprendente en Egipto: un satélite halla una estructura de hace 2600 años bajo sedimentos del Nilo

La tecnología ha avanzado de manera vertiginosa en las últimas décadas, especialmente en el ámbito satelital, permitiendo observar la Tierra con niveles de detalle antes impensados. Estos desarrollos han abierto nuevas posibilidades para la arqueología, facilitando el estudio de zonas históricas sin intervención invasiva. En este contexto, la localidad de Buto, en Egipto, destaca como un sitio de enorme valor patrimonial, asociado a antiguas civilizaciones y a descubrimientos significativos que continúan aportando información sobre el pasado. Ahora hay un descubrimiento sorprendente en Egipto.

El asentamiento multicapa posee una compleja historia de ocupación que abarca desde el período predinástico hasta la era islámica temprana. Gracias al uso de tecnologías impulsadas por la Agencia Espacial Europea dentro del programa Copernicus, los investigadores han podido analizar estructuras enterradas sin recurrir inicialmente a excavaciones invasivas, integrando datos físicos, satelitales y arqueológicos en un mismo flujo de trabajo científico. El uso de imágenes por satélite SAR, como las del producto Sentinel-1 GRD, combinadas con mediciones de tomografía de resistividad eléctrica (TRE), ha revolucionado la investigación arqueológica en Bruto.

Un estudio da a conocer un descubrimiento sorprendente en Egipto

Según Springer Nature «Las imágenes satelitales Sentinel-1 (banda C), capturadas el 5 de mayo de 2018, se procesaron utilizando el software SNAP (versión 9.0.0) para identificar anomalías a gran escala indicativas de estructuras enterradas».

Esta técnica permite identificar estructuras enterradas mediante la detección de variaciones en la humedad y en las propiedades eléctricas del subsuelo, generando mapas detallados sin necesidad de excavación inmediata como este descubrimiento sorprendente en Egipto.

Un asentamiento multicapa en Kom C

El Tell arqueológico de Buto, especialmente el sector Kom C, presenta una superposición de ocupaciones humanas a lo largo de miles de años. Esta complejidad estratigráfica convierte al sitio en un desafío para la investigación tradicional, pero también en un escenario ideal para aplicar metodologías arqueofísicas avanzadas.

Según Studysmarter, la arqueofísica es una disciplina que combina principios de la física con técnicas arqueológicas para estudiar y entender restos antiguos de civilizaciones pasadas. Esta herramienta sirve para preservar el patrimonio cultural mientras se obtiene información detallada sobre sociedades antiguas.

Las características del lugar encontrado en Egipto

Ocupación desde el período predinástico.

Evidencias del período Saíta (Dinastía XXVI).

Restos ptolemaicos, romanos e islámicos.

Alta densidad de estructuras enterradas.

Sentinel-1 GRD: detección satelital de anomalías arqueológicas

El satélite Sentinel-1 desempeña un papel central en la investigación. Los aportes del análisis SAR en Buto arrojaron los siguientes resultados:

Identificación de patrones invisibles en superficie.

Detección de posibles estructuras enterradas.

Análisis de variaciones en humedad y textura del suelo.

Generación de mapas para guiar estudios posteriores.

Ello no implicó el desarrollo de nuevas metodologías, sino la aplicación eficiente de herramientas existentes, destacando el valor práctico de la tecnología satelital europea en arqueología.

Explorando el subsuelo: la Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE)

A partir de las anomalías detectadas por Sentinel-1, se seleccionaron estratégicamente las zonas para aplicar tomografía de resistividad eléctrica (TRE), una técnica clave dentro de la arqueofísica.

La metodología aplicada fue el levantamiento cuasi-3D a través de Kom C, utilizando líneas de levantamiento 2D paralelas. Además, se realizó la fusión de secciones 2D invertidas y la comparación con modelos completos de inversión 3D.

El hallazgo clave: descubrimiento sorprendente en Egipto

El algoritmo de inversión 3D mostró una precisión superior, mejorando significativamente la visualización del subsuelo y la interpretación de estructuras arqueológicas complejas.

Los resultados arqueofísicos: un análisis en profundidad

Se identificaron con gran precisión distintas capas de ocupación a partir de las variaciones de resistividad del subsuelo. En los niveles más superficiales, entre 0 y 3 metros de profundidad, se observaron patrones de resistividad difusos y poco definidos, acompañados de anomalías dispersas.

A mayor profundidad, entre los 3 y 6 metros, los datos revelaron una anomalía de alta resistividad mucho más definida y coherente, lo que permitió identificar una estructura significativa enterrada.

En niveles aún más profundos, entre los 6 y 7 metros, se identificó una capa de arena con valores de resistividad elevados, lo que indica una acción intencional de nivelación del terreno durante el mismo período Saíta.

La integración multiescala: de satélite a excavación

Uno de los mayores logros del estudio es la integración de datos a múltiples escalas, combinando teledetección, geofísica y excavación.

Detección de anomalías con Sentinel-1 GRD. Selección estratégica de áreas para TRE. Generación de modelos 2D y 3D del subsuelo. Excavación dirigida en zonas clave.

La excavación se realizó en un área de 10 × 10 m, dividida en cuatro cuadrantes, lo que permitió validar las interpretaciones previas.

Los resultados de la excavación

Descubrimiento de muros de adobe.

Hallazgo de artefactos religiosos.

Confirmación de datos geofísicos y satelitales.

El impacto de la arqueofísica aplicada en Europa

Este estudio demuestra cómo Europa, a través de la ESA y Copernicus, lidera la aplicación de la arqueofísica en contextos complejos.

Los principales impactos incluyen