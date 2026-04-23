Descubrimiento colosal en Egipto: acaban de hallar 130 millones de barriles de petróleo y un enorme yacimiento de gas

Egipto no anda con chiquitas y acaba de poner de cabeza el mercado energético internacional tras confirmar un hallazgo de proporciones masivas en aguas del Mediterráneo. El Ministerio de Petróleo egipcio y la compañía italiana ENI han localizado un enorme yacimiento de gas natural y petróleo en el yacimiento de Temsah.

Este hallazgo en el medio del océano ofrece a las arcas públicas del país un respiro en un momento crítico. Con la perforación del pozo Denise W 1, el Gobierno de Egipto busca recuperar la autosuficiencia energética y estabilizar el suministro nacional frente a la crisis de precios en la región.

Egipto descubre un yacimiento de petróleo y gas

La noticia que sacude el sector energético confirma la presencia de 130 millones de barriles de petróleo en forma de condensados y un enorme yacimiento de gas natural.

Según los datos que maneja el consorcio internacional, las estimaciones preliminares sitúan el volumen de gas en unos dos billones de pies cúbicos. Este hallazgo ha tenido lugar en el yacimiento de Temsah, un punto estratégico ubicado frente a la costa mediterránea egipcia donde operan de forma conjunta las empresas ENI y BP.

Este pozo exploratorio, denominado Denise W 1, se encuentra a unos 70 kilómetros de la costa y a una profundidad de 95 metros. La cercanía a las infraestructuras de producción ya existentes, a menos de 10 kilómetros, facilita las labores logísticas para su futura explotación.

Actualmente, un equipo técnico prepara las pruebas finales antes de perforar más pozos y construir la plataforma necesaria para que el suministro fluya hacia el continente.

Un descubrimiento único en medio de la crisis energética

Según informa el medio Euro News con datos de la agencia AFP, el Gobierno egipcio y la empresa italiana ENI, que controla el 50% de la concesión a través de la firma Petrobel, ven en este enorme yacimiento de gas como una gran posibilidad para reducir la dependencia energética. Las autoridades locales enmarcan este éxito en un plan agresivo para potenciar la extracción propia.

En los últimos años, hubo descubrimientos similares en la región, como el pozo Zohr en 2015, aunque en esta ocasión la urgencia es mucho mayor por la falta de suministro estable desde Catar o Israel. El modelo energético de Egipto ha mutado en los últimos años hacia un centro de procesamiento regional.

No obstante, hallazgos como el del desierto occidental con Apache Corporation, que garantiza 26 millones de pies cúbicos diarios de gas adicionales, o este en el yacimiento de Temsah benefician a El Cairo.

Ahora, el próximo objetivo de Egipto es lograr que este gas llegue pronto al mercado nacional es el objetivo prioritario para evitar que el gasto público siga descontrolado. La rapidez en la construcción de la plataforma en alta mar determinará si este alivio llega a tiempo para las familias y empresas del país.

Egipto y el alivio económico ante el conflicto regional

La situación financiera de Egipto atraviesa un momento crítico. La guerra con Irán ha disparado el precio de la energía, lo que afecta directamente a la importación del crudo. De hecho, según el medio citado, el coste de traer gas para Egipto casi se ha triplicado en el último periodo, pasando de 515 millones de euros a más de 1.520 millones de euros mensuales.

El primer ministro, Mostafá Madbuli, ya ha tenido que aplicar medidas drásticas de ahorro. El toque de queda comercial y el aumento de los precios del combustible son el resultado directo de esta crisis energética agravada por la guerra.