Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra: horario y dónde ver el aterrizaje de Orion tras 10 días alrededor de la Luna

Los astronautas de Artemis II comienzan a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del aterrizaje, que se produce este viernes tras 10 días de viaje. La nave Orion vuelve a la Tierra después de que la tripulación hiciera historia al recorrer la cara oculta de la Luna.

Durante el regreso, la nave realizará la maniobra conocida como «reentrada con salto», que permitirá disipar energía al interactuar con las capas superiores de la atmósfera antes de iniciar el declive definitivo hacia la superficie terrestre.

Hola, vieja amiga. ✨ La tripulación de @NASAArtemis II ha completado su sobrevuelo lunar y se dirige a casa.

Antes de que los astronautas desvíen su atención de la geología lunar a otras tareas, como recopilar datos médicos y regresar a la Tierra de manera segura, la… pic.twitter.com/gGKlPM7yAH — NASA en español (@NASA_es) April 7, 2026

Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra: fecha y a qué hora es

La tripulación de la nave Orion está previsto que llegue a la Tierra, según la NASA, el viernes a las 20:07 horas, hora del este de Estados Unidos y a las 02:07 horas, hora española. La cápsula comenzará su descenso hacia la atmósfera terrestre.

Aunque toda la misión ha durado un total de 10 días y el viaje de vuelta dura unos tres días, el reingreso ocurre en un margen corto de tiempo, más o menos un cuarto de hora.

La cápsula de Orion entrará en la atmósfera a una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora. Al chocar con las capas de aire, se genera una enorme fricción que eleva la temperatura exterior a niveles muy elevados.

La nave, para poder soportarlo, está equipada con un escudo térmico diseñado para proteger a la tripulación. El material de este escudo resiste el calor y se desgasta de forma controlada para disipar la energía generada durante el descenso. El motivo es que la nave experimentará temperaturas extremas superiores a los 2.700 ºC.

Dónde ver el aterrizaje de Artemis II

El aterrizaje de Artemis II se podrá ver en OKDIARIO y en la página oficial de la NASA. La cobertura en directo se centrará también en los momentos de antes y después del aterrizaje.

Dónde aterriza Artemis II

La nave de Artemis II aterrizará este viernes en el océano Pacífico, frente a la costa de California. Para el aterrizaje se incluye un operativo que asistirá a la tripulación después del descanso. Este despliegue incluirá barcos especializados, helicópteros y equipos médicos que evaluarán a los astronautas.

Los astronautas de la nave Orion descenderán mediante paracaídas sobre el océano. Una vez en el agua, los equipos de la Marina de Estados Unidos estarán a cargo de recuperar tanto la nave como a los astronautas.