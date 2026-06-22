Creían conocer el origen de Stonehenge, pero este descubrimiento lo cambia todo

La estructura del Stonehenge lleva siglos fascinando a historiadores y visitantes de todo el mundo. Sin embargo, se ha hecho un descubrimiento a pocos kilómetros del monumento que podría replantear su historia. Los investigadores han encontrado una estructura prehistórica que podría haber servido como precursor o prototipo de Stonehenge.

El hallazgo está en la localidad de Bulford, a unos cinco kilómetros. Allí se identificaron dos grandes postes de madera colocados hace 5.000 años aproximadamente y alineados con la salida del sol durante el solsticio de verano y la puesta de sol en el invierno. Además, mediante carbono, se ha podido determinar que su construcción fue 500 años antes del Stonehenge, aunque comenzó con las primeras obras.

Con esta, se demuestra que estas comunidades prehistóricas ya tenían varios conocimientos astronómicos avanzados antes de que el Stonehenge alcanzase su forma definitiva. Además, según los arqueólogos, estas poblaciones podían registrar con gran precisión los movimientos solares y utilizaban esos conocimientos para construir espacios ceremoniales en función de los cambios de estación.

La alineación encontrada en Bulford es idéntica al famoso monumento, un detalle que ha llevado a los expertos a pensar que ambos monumentos formaban parte de una tradición mucho más larga de la observación del cielo.

Lugar de reunión en los solsticios

Los arqueólogos también han podido recuperar varios objetos que ayudan a reconstruir la vida en este enclave. Entre ellos se encuentran fragmentos de cerámica neolítica, huesos de animales, restos de carbón vegetal y herramientas elaboradas en sílex. Lo más llamativo del yacimiento es un cuchillo con forma de disco que, según los investigadores, pudo estar vinculado al sol.

Aunque los especialistas consideran que por el momento hay que analizar más datos para poder extraer las conclusiones definitivas, el hallazgo encontrado en Bulford ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los monumentos más enigmáticos del mundo.